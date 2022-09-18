نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك حرير.. كيراتين طبيعي للشعر الخشن لفرد الشعر وتنعيمة في 10 دقائق وصفه تجنن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أما بالنسبة إلى موضوع اليوم فهو يتحدث عن طريقة عمل كيراتين الشعر الطبيعي الذي يعمل على فرد الشعر وتنعيمه والتخلص من مشاكله المختلفة، انتشرت هذه الوصفات بشكل كبير جدًا منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل أصبح سهل جدًا وكل شخص أصبح ينقل تجربته إلى الآخر وخاصة الفتيات التي تقوم بنشر الوصفات التي قامت باستخدامها وبذلك تم التعرف على هذه الوصفات التي تعمل على فرد الشعر الخشن وفعاليتها كبيرة وتتمتع بموثوقية كبيرة.

طريقة عمل كيراتين الشعر الطبيعي لفرده وتنعيمه

أول وصفة معنا اليوم هي وصفة الصبار وزيت الخروع لفرد الشعر والتي تتم باستخدام المكونات التالية:-

كمية مناسبة من زيت الخروع.

جل صبار طبيعي.

عصير ليمون.

زيت خشب الصندل.

للتعطير زيت لافندر.

خطوات عمل وصفة الصبار وزيت الخروع لفرد الشعر:-

أحضري نبات الصبار وقومي بشّقه بشكل طولي وأخرجي منه الجل الهلامي الموجود بداخلها وقومي بإضافة باقي المكونات إليها.

ذوّبي الخليط الذي قمتي بتحضيره داخل الميكروويف أو داخل حمام مائي حتى يذوب تمامًا ويتجانس واتركيه حتى يبرد قليلًا.

بللي فروة راسك جيدًا ثم قومي بتقسيمها إلى أربعة أقسام وابدئي في فرد الخليط على كل قسم من الأقسام ودلكي فروة الرأس جيدًا حتى نهاية شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء بارد وشامبو خالي من الكبريت واستخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة البيض وزيت اللوز الحلو لفرد الشعر

مكونات عمل الوصفة:-

حبة بيضة كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز الحلو.

زيت زيتون وزيت خروع وزيت إكليل الجبل.

خطوات عمل وصفة البيض لفرد الشعر:-