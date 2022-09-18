نتيجة جنان مع بذور الكتان أقوي كيراتين طبيعي لشعرك المجعد الخشن في البيت بطريقة طبيعية هيبقي حرير

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عمر شويل - جدة الشعر المجعد أحد مشاكل الشعر الصعبة التي تعاني منها معظم الفتيات، لذا تلجأ الكثيرات منهن إلى عمل الكيراتين في الكوافيرات ومراكز التجميل، ولكن ذلك يعرض الشعر إلى التلف والتساقط، إذ ينصح الخبراء باستخدام منتجات طبيعية لفرد الشعر، ومن أبرز وأهم هذه المنتجات بذور الكتان الذي يمكن من خلال خلطه مع بعض المكونات الأخرى عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر، والتخلص من خشونته وجعله ناعم مثل الحرير، وسوف نتعرف على تلك الطرق المنزلية.

كيراتين بذور الكتان الطبيعي للشعر

تعمل بذور الكتان على فرد الشعر بصورة طبيعية وآمنة على بصيلات الشعر وكذلك فروة الرأس، ويمكن تحضير أكثر من وصفة باستخدام بذور الكتان لعمل كيراتين طبيعي في المنزل ومن أهم هذه الوصفات:

عمل چل من بذور الكتان لفرد الشعر

من خلال بذور الكتان يمكن عمل چل يستخدم مثل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد، كما يساعد في تقوية الشعر وظهوره بمظهر صحي ولامع، ويمكن تحضيره من خلال الخطوات التالية:

يتم غلي كمية مناسبة من بذور الكتان.

تترك على نار متوسطة حتى تنضج.

يتم تصفية الخليط من البذور ويترك حتى يبرد.

يتم إضافة كمية من چل الالوفيرا المعروف بچل الصبار على ماء بذور الكتان.

ثم إضافة كمية من فيتامين E، بالإضافة إلى زيت الزيتون.

يتم خلط جميع المكونات السابقة معاً.

يوزع الخليط على الشعر من المنبت حتى الأطراف، ويترك على الشعر مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

يشطف الشعر بالشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على شعر ناعم واملس مثل الحرير

فوائد بذور الكتان للشعر

تستخدم بذور الكتان في وصفات العناية بالشعر بسبب فوائدها العديدة للشعر والتي تمنحه الصحة والقوة والشكل الجذاب ، ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي :