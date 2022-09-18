نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرص واحد فقط ضعيه على الشامبو شعرك هيطول لرجلك لفعاليته في تطويل الشعر وتغذيته وتكثيفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات علاج الشعر قد تعد الأفضل للشعر بدلا من تجربة العلاجات والمواد الكيميائية على الشعر، حيث بإمكان تلك الوصفات إعادة تقوية الشعر وتخليصه من مشاكل عديدة مثل التقصف أو التساقط أو الخشونة أو التجعد، ومن الجدير بالذكر ان تلك الوصفات لن تحتاج منك سوى المداومة على علمها وتجربتها على الشعر من خلال تجربتها مرة أسبوعيا، ولذلك حرصنا على ذكر وصفة يمكنك علمها في المنزل بسهولة لتطويل الشعر والعمل على تغذيته وإرجاع لمعانه مرة أخرى بمكونات بسيطة وغير مكلفة ودون ترك أي آثار سلبية على شعرك مع استمرار الاستخدام.

قرص واحد فقط ضعيه على الشامبو

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات المجربة لصحة الشعر، حيث إنها تعمل على علاجه وتخليصه من التقصف والتجعد بشكل تام، ويمكننا التعرف على كيفية تجربة تلك الوصفة المضمونة لجمال شعرك من خلال الآتي:

المكونات:

قرص واحد من الأسبرين.

شامبو مناسب لنوع شعرك.

بلسم للشعر.

ماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه قرص واحد من الأسبرين ونذوبه في الماء.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الشامبو والقليل من البلسم ونضيف القليل من الماء ونستمر في التقليب.

وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر ونقوم بتدليك فروة الشعر ونتركه لمدة 10 دقائق فقط.

ثم نقوم بغسيل الشعر من آثار تلك الوصفة العلاجية وستلاحظين جمال شعرك مع المداومة على تلك الوصفة.

وصفة الأسبرين والقرنفل لعلاج الشعر

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات التي تعمل على معالجة تقصف الشعر وتعيد لمعانه وقوته مرة أخرى، كما تخلصك من الرائحة الغير مرغوب فيها ومشاكل وجود القشرة، ويمكننا التعرف على كيفية عمل تلك الوصفة من خلال الآتي:

المكونات:

مقدار ملعقة واحدة من حبات القرنفل.

الماء.

روز ماري.

قرص واحد من الأسبرين.

طريقة التحضير والاستخدام: