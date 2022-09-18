ليمونة واحدة سر تبييض الجسم والتخلص من أي غمقان أو اسمرار موجود على بشرتك أو جسمك

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عمر شويل - جدة يعتبر الليمون واحد من أهم المكونات التي تدخل في العديد من الوصفات التي يقوم الكثير من النساء باستخدامها في تفتيح الجسم والبشرة، ويرجع السبب في ذلك إلى فوائده الكثيرة في تبييض الجسم، كما أن الليمون له العديد من الفوائد والتي ظهرت بشكل واضح من خلال استخدام بعض الوصفات التي يدخل في تحضيرها مكون الليمون والتي حققت نتائج مذهلة، فمن أهم منافع الليمون أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والذي يعتبر المكون الأساسي في مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل أكسدة البشرة وجعل مظهرها صحي أكثر.

ليمونة واحدة سر تبييض الجسم

هناك الكثير من الأطباء الذين ينصحون باختيار منتجات العناية بالجسم والبشرة التي تحتوي على نسبة من حامض الليمون، ويرجع السبب في ذلك إلى قدرته الهائلة في الحمايه من الإصابة بسرطان الجلد، كما إن حمض الليمون يساعد في تفتيح الجسم والبشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وبعض البقع والتصبغات التي عادة ما تكون ناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وصفة الليمون لتبييض الجسم والبشرة

إليك عزيزتي القارئة وصفة طبيعية تعتبر من أهم الوصفات التي تساعد في تفتيح الجسم والبشرة بإستخدام حامض الليمون، وفيما يلي نذكرها:-

المكونات:

عصير ليمونة واحدة.

صودا الخبز.

طريقة التحضير والاستخدام: