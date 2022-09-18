نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتاخدي وقت خلاص .. أسرع طريقة لتقوير الباذنجان وتحضير المحشي في أقل وقت ممكن بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من النساء ترغب في تحضير وصفة المحشي المنزلية ولكن تحضيره يكون مرهق لما يحتاجه من خطوات تنظيف أولية قبل وضع الحشو والتسوية على النار أيا كانت الكمية التي ستقومين بتحضيرها وخاصة عند تحضيرك الولائم والعزائم، ولذلك تبحث الكثير من السيدات على أفضل طرق ونصائح التقوير للحصول على محشي بوصفة سريعة لن تحتاج لقضاء وقت طويل يصل لساعات في مرحلة التنظيف، وذلك ما سنحرص على تقديمه لكي اليوم من وصفات بسيطة تمكنك من القيام بتقوير المحشي بدقائق معدودة للحصول علة وصفة شهية لأطفالك وأسرتك دون بذل مجهود.

أسرع طريقة لتقوير الباذنجان وتحضير المحشي

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلال تقوير المحشي وحشوه بشكل سريع بالمقارنة مع الطرق التقليدية، ويمكننا التعرف على تلط الطرق من خلال الآتي:

التطرية: وهي عبارة عن الامساك بحبة الباذنجان والقيام بفركها باستخدام راحة اليد عند وضعها على طاولة خشبية من خلال التمرير عليها أكثر من مرة، مما يسهل عملية تقويرها في ثواني معدودة.

وهي عبارة عن الامساك بحبة الباذنجان والقيام بفركها باستخدام راحة اليد عند وضعها على طاولة خشبية من خلال التمرير عليها أكثر من مرة، مما يسهل عملية تقويرها في ثواني معدودة. سكين المطبخ: حيث بعد القيام بالتطرية في حالة عدم وجود المقوار يمكنك عمل شق صغير في الباذنجان ثم تدخلي السكين وتبدئين في تقوير الحبة حتى تتخلصي تماما من الزوائد الداخلية.

حيث بعد القيام بالتطرية في حالة عدم وجود المقوار يمكنك عمل شق صغير في الباذنجان ثم تدخلي السكين وتبدئين في تقوير الحبة حتى تتخلصي تماما من الزوائد الداخلية. المقوار اليدوي: وهو أفضل وسيلة يمكنك من خلال تقوير المحشي من الداخل والحصول على السمك الذي ترغبي فيه عند تحضير المحشي في المنزل، ولكن أحرصي على أن يكون نظيف بشكل تام لتحصلي على وجبة صحية لأسرتك.

طريقة تقوير حبة الباذنجان

هناك الكثير من السيدات تجهل الطريقة الصحيحة لتقوير الباذنجان في المطبخ، ويمكننا التعرف على الطريقة الصحيحة من خلال الآتي: