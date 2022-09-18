نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخل لإزالة الشعر من الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد الطرق والأساليب الخاصة بإزالة الشعر الزائد الخاصة بالسيدات والفتيات، منها ما يناسب البعض منهن، والبعض الآخر يناسب النسبة الأخرى، وفقاً لطبيعة البشرة، وفي تلك المقالة نستعرض الطرق الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر الزائد بدون ألم، من خلال استخدام الخل الأبيض، الذي يساهم بفعالية في تقليل نمو الشعر، وتقليل نموه. وصفة الخل لإزالة الشعر من الوجه المكونات كوب من الخل الأبيض.

ملعقتان من سائل الاستحمام.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان من الملح. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتوزيع الخليط على أماكن نمو الشعر الزائد، مع تدليك البشرة بحركات لطيفة.

ابدئي بإزالة الشعر من خلال استخدام شفرة الحلاقة النسائية في اتجاه نمو الشعر.

ثم قومي بفرد كمية مناسبة من ماء الورد على أماكن إزالة الشعر.

وأخيراً قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. وصفة الخل والجلسرين لإزالة الشعر من الوجه ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان من الجلسرين. طريقة التحضير قومي بخلط الخل مع الجلسرين معاً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام، خالي من أي تكتلات.

قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها.

اتركي الخليط على بشرتك، حتى يجف تماماً، أو لمدة ربع ساعة.

قومي بفرك بشرتك بحركات دائرية لطيفة.

ابدئي بغمس قطعة من القطن في كمية مناسبة من ماء الورد، ثم مرريها على مناطق إزالة الشعر.

ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثم البارد (من أجل إغلاق مسامات بشرتك).

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع، حتى يقل نمو الشعر الزائد، إلى يختفي بشكل تدريجي. وصفة خل التفاح لإزالة الشعر الزائد المكونات نصف كوب من خل التفاح.

شفرة حلاقة مناسبة. طريقة التحضير قومي بسكب خل التفاح في كوب مناسب الحجم.

ثم قومي بنقع شفرة الحلاقة في الكوب الذي يحوي خل التفاح لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بإزالة الشعر الزائد باستخدام شفرة الحلاقة، في عكس اتجاه نمو الشعر.

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