نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق 50 سنة هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل كمبيض للبشرة، تعمل على تفتيحها وتوحيد لونها، بما يساعدك في التمتع ببشرة صافية نقية ناعمة الملمس، وتعتمد تلك الوصفات بشكل رئيسي على استخدام كريم الفازلين والقرنفل، والتي تساهم في إزالة خلايا الجلد الميتة، واستبدالها بخلايا جديدة، بما يمنح البشرة مظهراً صحياً مفعماً بالحيوية والنضارة. طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الوجه المكونات ملعقتان صغيرتان من كريم الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل.

ملعقتان صغيرتان من البن المطحون. طريقة التحضير قومي بإذابة كريم الفازلين من خلال وضعه في إناء واحد مناسب الحجم في الميكروويف، حتى يصبح قوامه سائلاً.

أضيفي بودرة القرنفل إلى الفازلين المذاب، وقومي بخلطهما معاً، حتى يتجانسا جيداً.

ثم أضيفي مسحوق البن إلى خليط الفازلين والقرنفل، مع مزجهم بشكل جيد.

ثم أضيفي عصير الليمون إلى المكونات السابقة، مع التقليب المستمر، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

نترك الخليط يتراوح لمدة 15 دقيقة، قبل البدء باستخدامه.

ابدئي بتوزيع الماسك الناتج على بشرتك، واتركيه لمدة ثلث ساعة.

وأخيراً قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح الأماكن الداكنة المكونات 4 ملاعق صغيرة من الفازلين.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

4 ملاعق من النشا.

5 ملاعق من ماء الورد.

3 ملاعق من عصير الليمون. طريقة التحضير قومي بإذابة مقدار الفازلين من خلال وضعه في حمام مائي، حتى يذوب تماماً.

ثم اخلطي جميع المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

امزجي جميع المكونات جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول المناسب أو الماء والصابون.

ثم قومي بتوزيع الماسك على المناطق التي تعاني من الاسمرار، مع تدليكها بحركات دائرية لطيفة.

ثم اتركي الماسك على بشرتك لمدة ساعتين.

وأخيراً قومي بغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم رطبيها باستخدام نوع سيروك أو كريم مناسب لنوع بشرتك.

ثم قومي بتكرار الوصفة السابقة مرتين كل أسبوع، وستلاحظين حصولك على بشرة بيضاء ناعمة وموردة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق 50 سنة هتبقي ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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