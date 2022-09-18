نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مستعجلة جداً.. ماسك التفتيح السريع لبشرة أفتح 4 درجات تنطق بالحيوية والنضارة من أول مرة لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن ماسك التفتيح السريع الذي يتم الحاجة له دائمًا في المناسبات والأفراح لكي يتم الحصول على نتيجة جيدة في التفتيح في أسرع وقت، ويوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تعطي نتائج سريعة في التفتيح ويمكن استخدامها باستمرار وبكل أمان لأنها لا تسبب أي ضرر للبشرة، وذلك على العكس من استخدام المواد الكيميائية.

ماسك التفتيح السريع

يوجد عدة ماسكات طبيعية تعطي نتائج رائعة في التفتيح السريع والتي منها الآتي:

ماسك اللبن البودرة والعسل

اللبن له الكثير من الفوائد في التفتيح وإضافة العسل له تزيد من فاعليته ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

وملعقة كبيرة واحدة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يغسل الوجه جيدًا بالماء والغسول الخاص لكي يتم تنظيفه جيدًا من الأتربة وآثار المكياج.

يوضع الخليط على البشرة بالكامل لمدة 10 دقائق ومن الممكن أن يتم تطبيقه على الرقبة أيضًا.

يغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر جيدًا لكي يتم التخلص من الماسك تمامًا.

يكرر الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

ماسك الخيار وعصير الليمون

يعمل الليمون على تفتيح البشرة بشكل كبير لأنه يعمل على تجديد خلايا الجلد الميتة وإضافة الخيار إليه يساعد على التفتيح.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق

يوضع عصير الليمون على عصير الخيار ويتم تقليبهم جيدًا.

يوضع الخليط على الوجه بالكامل مع التركيز على المناطق الداكنة في الوجه.

يترك الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يمكن استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في نهاية مقال ماسك التفتيح السريع ذكرنا بعض الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة سريعة في التفتيح وذلك بدون ترك أي آثار جانبية على البشرة على العكس من استخدام الكريمات الكيميائية الضارة، والاستمرار في الاستخدام يعطي نتيجة مذهلة.