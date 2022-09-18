نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين ساحرتين ومظهر راقي.. طريقة لتطويل الأظافر بسرعة شديدة وودعي التقصف والتكسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاحظنا أن النساء تبحث بصورة لافتة للنظر عن طريقة لتطويل الأظافر بسرعة شديدة، نظرًا لأن الأظافر الطويلة علامة مميزة عن جمالهن، فالأبحاث الطبية وضحت لنا دور المكونات الطبيعية في زيادة نمو الأظافر دون أن تعرضها لأي أثر جانبي، وذلك على عكس ما كان يحدث أثناء استعمال المنتجات الكيميائية، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل.

طريقة لتطويل الأظافر بسرعة شديدة

إليكم أبرز الطرق الطبيعية الناجحة في تطويل الأظافر بصورة مثالية وسريعة، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة التالية:

طريقة استخدام زيت الثوم

يعد الثوم مكون سحري فعال في زيادة نسبة نمو الأظافر بصورة سريعة، وإليكم طريقة استخدامه بالصورة التالية:

المكونات

ثوم مفروم.

زيت زيتون.

خطوات التحضير والاستخدام

تتمثل أولى الخطوات بإحضار مقلاة ونضع بها زيت الزيتون مع الثوم المفروم على النار لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق.

وبعدها نقوم بترك الزيت جانبًا حتى يبرد تمامًا.

ثم نقوم بتصفيته تمامًا بواسطة استعمال مصفاة، حتى نتخلص من أي قطع للثوم.

وبعد ذلك نقوم بتدليك أظافرنا بهذا الزيت جيدًا.

ويترك على الأظافر لمدة ليلة كاملة، حيث يتم تدفق الدم بالأظافر، وهذا سيعود بالنفع على عملية نموها بصورة لافتة للنظر.

طريقة استخدام خل التفاح

يعد خل التفاح بمثابة مضاد طبيعي وفعال لأي فطريات، كما أنه يقوم بزيادة نمو الأظافر والمساعدة على تطريبها بصورة سريعة، وإليكم طريقة استخدامه بالصورة التالية:

المكونات

كمية من خل التفاح.

ماء دافئ.

خطوات التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بإحضار وعاء كبير ونضيف بداخل كمية متساوية من خل التفاح والماء الدافئ.

وبعد ذلك نقوم بوضع أظافرنا داخل الخليط لفترة تقدر بحوالي ثلث ساعة.

ويفضل نقع الأظافر مرتين في اليوم داخل هذا الخليط، وسنتحصل على النتيجة المطلوبة، وبعدها نقوم باستخدام منشفة قطنية لتجفيف الأظافر.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة قصر الأظافر وجفافها، وذلك بعد أن عرضنا أكثر من طريقة لتطويل الأظافر بسرعة شديدة، فكل ما علينا الالتزام بإجراء تلك الطرق دون استخدام أي مكونات كيميائية تعرض الأظافر لأي أضرار جانبية، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب الكثير من الخبراء.