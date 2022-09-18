نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه نقي وأبيض كالقمر.. طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة الدهنية وداعاً للجلد الميت والبقع والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قومي بنفسك بإعداد غسول طبيعي للبشرة الدهنية، ففي خلال فترة الصيف تتزايد إفرازات الغُدَد الدُّهنية بكثرة مما يعرض البشرة لعدد كبير من المشاكل أبرزها ظهور حب الشباب والحبوب تحت الجلد وغيرها، حيث نتيجة إفراز الدهون يتم التصاق الأتربة وتصبح عالقة بالبشرة لفترة طويلة مما يساهم في انسداد المسام وعدم القدرة على التنفس وتراكم البكتيريا وغيرها من الأمور الغير مستحبة، ولكن باستخدام غسول مناسب سوف تتخلصين من كل تلك العوائق خاصة وأن كان مصنوع من مكونات طبيعية لإعطاء البشرة نضارة طبيعية وتصبح مشرقة أكثر.

غسول طبيعي للبشرة الدهنية

الزبادي من المكونات الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة على وجه العموم فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يقوم بدور فعال في تقشير البشرة وامتصاص الإفرازات الدهنية الزائدة، حيث يمكن صناعة غسول بيتي للبشرة يكون هو مكون رئيسي فيها، وفيما يلي مكونات يجب تحضيرها لإعداد الغسول الطبيعي:

ملعقة كبيرة من الزبادي العضوي.

وملعقة كبيرة من حبوب الشوفان المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي الدافئ.

طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة

يتم خلط كافة المكونات المذكورة في الفقرة السابقة داخل وعاء نظيف وعميق.

يتم التقليب جيداً حتى الحصول على مزيج قوامه متماسك نوعاً ما أو قوام الغسول المرغوب فيه.

على بشرة مبللة يتم توزيع كمية مناسبة من الخليط السابق بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.

بالأخير يتم غسل الوجه بالماء الدافئ أولاً ثم الماء البارد ليقوم بدوره في غلق المسام.

طريقة عمل تونر طبيعي للبشرة

خل التفاح مكون طبيعي سحري يعمل على تنظيف البشرة بعمق وانقباض للمسام، حيث يمكن إضافته إلى بعض المكونات الطبيعية الأخرى ليتم الوصول بالأخير إلى أفضل تونر طبيعي للبشرة وذلك من خلال المكونات التالية:

¼ كوب خل تفاح.

¾ كوب من ماء المقطر.

قطن.

طريقة تحضير التونر