نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتشيليش هم لو شعرك مجعد.. طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين وتنعيمه من الاستعمال الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية لفرد الشعر ففي هذا المقال سوف نوفر لك كل ما تبحثين عنه بخصوص فرد الشعر، فلن نطلب منك الذهاب لمراكز التجميل لفرد الشعر بالبروتين أو الكيراتين، وإنما سننصحك بأفضل الطرق الطبيعية التي ستعطيك نتائج مبهرة لشعرك ومن دون أن تسبب له أي أضرار جانبية، كما أننا سنعرفك كيفية استعمال كل طريقة بالتفصيل الدقيق.

طريقة طبيعية لفرد الشعر

من الآن لن يصبح شعرك مجعد مرة أخرى وسوف تتمتعين بشعر ناعم ومسترسل كما أنه سيكون صحي ويتمتع بالتغذية المطلوبة، وذلك بفضل الوصفات الطبيعية التي سنمدك بها.

الزيوت الطبيعية الدافئة

إذا قمت بعمل حمام زيت دافئ مرة أو مرتين في الأسبوع فسوف تتغير طبيعة شعرك تماماً، ومن أفضل الزيوت التي يمكنك استخدامها زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت السمسم، بالإضافة إلى الزيوت الهندية، وطريقة استخدامها تكون:

قومي بتسخين الكمية المناسبة من الزيت بحيث يكون دافئ فقط لكي تستطيعين استحماله.

يتم بعدها فرد الزيت على شعرك بالكامل بداية من الجذور وحتى أطراف الشعر.

فرك فروة الرأس جيداً بالزيت لمدة ١٠ دقائق.

توضع منشفة دافئة على الشعر لمدة لا تزيد عن ساعتين.

يتم بعدها غسل الشعر بالشامبو المناسب والماء الفاتر.

جل الصبار

يحتوي جل الصبار على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يكون الشعر بحاجة لها من أجل تغذية سليمة، ولذلك فإن جل الصبار من أفضل المنتجات التي يمكن استخدامها لشعر أكثر نعومة وصحة، وطريقة استخدامه تكون:

نقوم بوضع نصف كوب من جل الصبار مع نصف كوب من زيت الزيتون.

يتم مزج الزيوت مع بعضها، ويمكن أن تضع معها كمية بسيطة من زيت إكليل الجبل.

يتم وضع مزيج الزيوت على الشعر بالكامل ثم نضع منشفة دافئة عليه لمدة ساعة.

يغسل بعدها الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون تعرفنا على أفضل طريقة طبيعية لفرد الشعر بدون أي كيماويات وأي مواد مضرة على صحة شعرك، وبعد مرة أو مرتين من تطبيق هذه الوصفات سوف تلاحظين الفرق على شعرك وأنه سيصبح أنعم وسوف يقل التساقط مع الوقت.