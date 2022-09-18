ضعيه على الشامبو لتكثيف وإنبات الفراغات ومنع التساقط والتقصف نهائياً ستصدمك النتيجة مجربة 100%

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عمر شويل - جدة أصبحت مشاكل الشعر شائعة جدًا لدى النساء من جميع الأعمار، يعاني البعض من الشيب المبكر، ويعاني البعض الآخر من تساقط الشعر الشديد، مما يؤدي في النهاية إلى سقوط الشعر وظهور الصلع، سنقدم لكم خلطة طبيعية لحل هذه المشاكل، وهي البصل حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المغذية للشعر التي يمكن أن تمنحك شعرًا طويلًا وسميكًا وصحيًا، كل ما تحتاجه هو استخدامه بالطريقة الصحيحة، سنوضح لكي طريقة عمل عصير البصل.

طريقة عمل عصير البصل لتكثيف الشعر

يعتبر عصير البصل طريقة مؤكدة لعلاج تساقط الشعر إلى حد كبير، الطريقة الصحيحة لاستخدام هذا العلاج المنزلي هي وضع عصير البصل الطازج على جذور شعرك، تحتاج فروة رأسك لمضادات الأكسدة لتبدو صحية وتعزز نمو الشعر، كما يجب عليك وضعها على خصلات الشعر لمنع تقصفه، يمكن استخدام عصير البصل بمفرده أو مع منتجات طبيعية أخرى إليكي طريقة عمل عصير البصل.

وصفة عصير البصل والماء

عند استخدامه على فروة رأسك فإن الكبريت الموجود في عصير البصل يجعل جذور شعرك أكثر كثيف وطويل وصحي، في حين أنه يمكن استخدامه بمفرده، إلا أن عصير البصل يحتوي على مادة كاوية قد تهيج فروة رأسك، إذا كانت فروة رأسك حساسة خففي عصير البصل بهذه الطريقة.

استخرجي عصير البصل الطازج واخلطيه مع ملعقتين من الماء أو الشاي الأخضر.

امزجيها جيداً وضعيها على فروة رأسك.

استخدمي فرشاة لتدليك شعرك جيدًا حتى تمتص جذور شعرك العصير.

كرري هذا مرتين في الأسبوع.

طريقة عمل عصير البصل والشامبو

طريقة فعالة لتقوية بصيلات الشعر هي إضافة عصير البصل إلى الشامبو المفضل لديكي.

أضيفي بضع قطرات من عصير البصل إلى الشامبو المفضل بكميات متسوية.

دلكي شعرك بعد غسله بالشامبو لمدة 2-3 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.

رطبي شعرك بعد غسله.

اغسلي شعرك بالشامبو مرتين في الأسبوع.

هذه أسهل طريقة حتى الآن لتطبيق عصير البصل على فروة رأسك.

يحتوي عصير البصل على عدد كبير من العناصر الغذائية، بخلاف الكبريت الذي يعزز نمو شعرك، تغذي هذه العناصر الغذائية فروة رأسك وترطبها وتحافظ على لمعان خصلاتك، مما يحسن الدورة الدموية ويمنحك شعراً أطول.