نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعي جلد الوزة والاسمرار.. مقشر منزلي للعروس سيعيد بشرتك كالأطفال نعومة وبياض ونضارة ويزيل جذور الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع النساء تبحث عن مقشر منزلي سهل وسريع بمكونات طبيعية وصحية لا تضر البشرة خاصة العروس وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح مقشر منزلي للعروس مصنوع من السكر حيث تعمل المقشرات على تفتيح وتغذية وشد البشرة وجميع الوصفات التالية تعتمد على السكر كمكون أساسي حيث يعتبر السكر حمض جليكوليك طبيعي يعمل على إزالة الخلايا الميتة في البشرة.

مقشر منزلي للعروس

مقشر الموز يعد مقشر فعال في التخلص من البثور، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنعيم البشرة وترطيبها ويمكن تحضيره بالخطوات التالية:

إحضار موزة ناضجة، و4 معالق كبيرة من السكر، وملعقة واحدة كبيرة شراب الصبار الأمريكي، و قطرات من الفانيليا.

نقوم بمزج جميع المكونات ونضعها على الجسم بالكامل مع التدليك بلطف، ثم يشطف الجسم جيدًا.

طريقة تحضير مقشر الحليب والشوفان والسكر

الشوفان يقوم بتغذية البشرة وتنعيمها ويزيل الخلايا الميتة في البشرة والطريقة كالآتي:

إحضار 3 معالق كبيرة من الحليب كامل الدسم، و2 كوب سكر أبيض، و كوب من الشوفان.

نقوم بتنظيف البشرة بالماء الفاتر أو باستخدام منشفة رطبة ودافئة، أو أخذ حمام ساخن لتنظيف وفتح المسام.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح كالعجين، ويوضع الخليط على المنطقة المراد تقشيرها، ونفرك بشكل دائري ونقوم بعمل مساج خفيف.

ثم بغسل المنطقة جيدًا بالماء الفاتر.

ونجفف البشرة وترطب جيدًا.

مقشر باستخدام القهوة والفانيلا

تعمل القهوة على تنشيط البشرة وتنعيمها، والفانيلا تقوم بتجديد خلايا البشرة لاحتوائها على مضادات أكسدة ويمكن تحضيره بالخطوات التالية:

إحضار ربع كوب من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة فانيلا، وكوب من السكر، و 15 قطرة زيت نعناع، نصف كوب من حبوب القهوة.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء باستخدام شوكة، ويحفظ الخليط في مرطبان.

يستخدم الخليط على بشرة مبتلة.

بعد التقشير نقوم بغسله باستخدام الماء والصابون أو جل الاستحمام بشكل جيد.

بعد الإنتهاء نضع كريم مرطب لكي نحافظ على البشرة ناعمة ورطبة.

مقشر الجسم بزيت جوز الهند والورد

يمكن تحضير مقشر فعال و يمنح الجسم رائحة جميلة باستخدام جوز الهند والورد عن طريق الخطوات التالية:

إحضار زيت جوز الهند، وسكر بني، وزيت لوز أو جوجوبا، و1 ورد معطر، ومرطبان أو وعاء.

وضع ملعقة من زيت جوز الهند، و بتلات ورد والسكر وزيت اللوز أو الجوجوبا.

نستخدم الخليط على المنطقة المراد تقشيرها ثم تشطف بالماء وترطب.

وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح مقشر منزلي للعروس التي تريد الاعتناء بنفسها والحصول على بشرة خالية من العيوب والشوائب، كما تعمل المقشرات على توحيد لون البشرة، وتعددت وتنوعت المقشرات المصنوعة من السكر والتي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبدون احتياج وقت طويل.