نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقشير البشرة الحساسة بمقشر طبيعي وفعال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب اتخاذ الحذر جيدا عند القيام بتقشير البشرة الحساسة، حيث من الأفضل اللجوء إلى المواد الطبيعية بدلاً من المقشرات الكيميائية الجاهزة التي تتسبب في تهيج البشرة، فعملية تقشير الطبقة الخارجية للبشرة ضرورية ولازمة لجميع أنواع البشرة، لأن تلك الخطوة تساهم في تجديد طبقات الجلد وتحفيز الدورة الدموية فضلاً عن التخلص من طبقات الجلد الميتة وتفتيح البقع الداكنة وغيرها من المشاكل الأخرى، لذا خلال مقالنا اليوم نقدم أفضل الطرق والوصفات المتبعة للقيام بعملية التقشير على أكمل وجه بالإضافة إلى بعض النصائح الواجب اتباعها.

طريقة تقشير البشرة الحساسة

زيت الزيتون مكون مثالي لإجراء عملية التقشير للبشرة الحساسة وكافة الأنواع الأخرى، فهو لطيف على الوجه وغير مؤذي على الإطلاق، ويتم استخدامه من خلال مزج ملعقة كبيرة منه مع 2 ملعقة من السكر المطحون وملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي، وعند الحصول على قوام الماسك المطلوب يتم وضعه على البشرة وتركه لمدة لا تتجاوز الربع ساعة مع حركات دائرية بسيطة ثم شطف الوجه بالأخير بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

أفضل ماسك لتقشير البشرة الحساسة

يمكن الاعتماد على الشوفان في الحصول على نتيجة مرجوة لتقشير البشرة دون تهيجها، ويتم ذلك من خلال نقع ملعقة كبيرة منه داخل القليل من الحليب الدافيء والانتظار حتى يصبح لين، يتم تقليبه لعدة دقائق ثم توزيعه على كامل الوجه مع تدليك خفيف جدا للبشرة ثم غسل الوجه جيداً للتخلص من أثار الماسك، من الجدير بالذكر أن الشوفان يحتوي على عناصر تقوم بتنظيف البشرة من الأعماق وتزيل طبقات الجلد الميتة في دقيقة واحدة.

نصائح يجب اتباعها عند تقشير البشرة

قام خبراء الجمال بتقديم نصائح ذهبية يجب تطبيقها واتباعها عند تقشير البشرة خاصة الحساسة: