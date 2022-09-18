نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأن شعرك هو تاجك.. خلطات هندية لتطويل الشعر بسرعة بمكون رخيص السعر من منزلك لن يخطر ببالك صانع للمعجزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نساء دول شرق أسيا يتبعن خلطات هندية لتطويل الشعر بسرعة بالبصل، وبالفعل يلاحظ شعرهن الصحي والطويل الأمر الذي يرغب فيه معظم نساء العالم باعتبار الشعر أحد أهم مظاهر الجمال، حيث بجانب تناول نظام صحي متوازن لابد من اتباع وصفات من مكونات طبيعية للمساهمة في تحفيز نموه وتكثيفه من خلال تقوية الجذور، لذا من خلال مقالنا نستعرض الطرق المتبع من قبل الهنديات للعناية بالشعر إلى جانب أهمية البصل للشعر.

خلطات هندية لتطويل الشعر بسرعة بالبصل

نذكر خلال السطور التالية أفضل وصفة اعتمدت عليها الهنديات للعناية بالشعر، حيث بالفعل حققت المطلوب منها بتطويل الشعر بسرعة الصاروخ خلال فترة زمنية قصيرة وتلك الوصفة هي البصل بالزيوت الطبيعة التي يتم تحضيرها بواسطة المكونات التالية:

3 ملاعق من عصير البصل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر.

وملعقة كبيرة زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات الثلاث معاً مع تدفئتها قليلاً لمساعدة الشعر على امتصاصها.

بعد ذلك قومي بتوزيع الخلطة على كامل الشعر مع ارتداء بونيه من البلاستيك واتركيها على شعرك حتى الصباح.

ثم في الصباح يتم غسل الشعر جيداً عدة مرات بالشامبو والماء الفاتر حتى تتخلصي تماماً من رائحة البصل.

بعد ذلك كرري الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد للحصول على نتائج سريعة.

وصفة البصل والعسل لتطويل الشعر

المكونات

2 بصلة.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

ماء.

طريقة التحضير

قومي بوضع البصل بالماء بعد تقشيره بالإناء وضعيه فوق النار حتى مرحلة الغليان ثم اتركيه ليبرد قليلاً.

بعد ذلك قومي بإضافة العسل الأبيض مع التقليب حتى تمتزج المكونات.

بينما عليكي الآن توزيع الخليط من الجذور الخاصة بالشعر وحتى أطرافه والانتظار حتى مرور أربع ساعات.

بعد مرور المدة المذكورة يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

بعد ذلك كرري الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على نتائج مرضية.

فوائد البصل للشعر