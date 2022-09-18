نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو شعرك هايش ومقصف.. خطوات سحرية للعناية بالشعر الجاف والمتقصف وانسي مشاكل الشعر للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التعرض لمشكلة الجفاف والتقصف دائمًا ما يكون ناتج عن المواظبة على عادات خاطئة، وهذا يدل على إهمال العناية الكاملة بالشعر، وهذا ما أكد عليه معظم خبراء العناية بالشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طرق العناية بالشعر الجاف والمتقصف والتي أثبتت دورها الملحوظ في حل تلك المشكلة بصورة سريعة.

العناية بالشعر الجاف والمتقصف

إليكم أبرز الطرق الفعالة في حل مشكلة الشعر الجاف والمتقصف بالصورة التالية:

استخدام زيوت طبيعية

إن الزيوت الطبيعية تقوم بإعطاء درجة الترطيب المطلوبة للشعر بصورة سريعة، كما أنها تعطيه درجة اللمعان المطلوبة.

كما ان الخبراء ينصحون باستعمال زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي أو زيت الجوجبا، فكل من هذه الزيوت تمنع الشعر من التعرض إلى التقصف أو الجفاف، وبالتالي يجب المواظبة عليها.

التقليل من عدد مرات غسل الشعر

إن تعرض الشعر إلى الماء بشكل يومي يساهم بصورة كبيرة في تعرضه إلى التقصف والجفاف.

كما ان الخبراء ينصحون بالمواظبة على غسل الشعر حوالي مرتين او مرة كل أسبوع، حتى نحافظ على معدل الزيوت الطبيعية التي يفرزها الشعر.

استخدام شامبو خاص بالشعر الجاف

إن استعمال شامبو ملائم للشعر الجاف يساهم بصورة كبيرة في ترطيب الشعر دون تعرضه للتقصف.

فهناك أنواع كثير من الشامبوهات تعمل على زيادة نسبة تعرض الشعر للجفاف والتقصف، وهذا ما أوضحه لنا معظم الخبراء.

قص أطراف الشعر المتقصفة

إن عدم الاهتمام بقص أطراف الشعر من فترة لأخرى، فهذا الأمر يساهم بنسبة كبيرة في تعرض الشعر إلى التلف والتقصف.

فخبراء العناية بالشعر أكدوا على قص أطراف الشعر كل 6 أسابيع على أقل تقدير، حتى لا تؤثر الأطراف المتقصفة على باقي الشعر، ومن ثم تتفاقم المشكلة.

وفي النهاية نكون قد استعرضنا لكم طرق العناية بالشعر الجاف والمتقصف البسيطة. فتعتبر هذه الطرق بمثابة عادات إيجابية تساهم في حماية الشعر من التقصف والجفاف. فيجب أن نعلم أن مشكلتي الجفاف والتقصف يساهمان في تعرض الشعر للضعف ومن ثم التساقط. لذلك يجب علينا الاعتناء اليومي بشعرنا. وهذا ما نصحنا به كافة خبراء العناية بالشعر.