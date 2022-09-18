نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الشعر المموج.. طريقة عمل الشعر كيرلي بمظهر صحي وجذاب بدون حرارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من أن الشعر الناعم هو حلم أغلب الفتيات؛ إلا أن الشعر الكيرلي أصبح موضة العصر فتحتاج الفتيات أن تجعل شعرها كيرلي، ولكن قد يتلف الشعر بعد فترة؛ لذلك تبحث الفتيات عن طريقة عمل الشعر الكيرلي بكل سهولة دون الإضرار ببصيلة الشعر، وذلك من خلال السطور القادمة في هذا المقال فتابعونا حتى النهاية.

طريقة عمل الشعر كيرلي

يمكنك جعل شعرك على الطريقة الكيرلي بكل بساطة في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لصالات التجميل، وذلك من خلال أهم الطرق التي نعرضها عليكم.

تحويل الشعر الناعم إلى كيرلي قصير

يمكنك تحويل شعرك القصير إلى الكيرلي من خلال الخطوات التالية:

اغسلي شعرك بالماء الفاتر، والشامبو المخصص لنوع شعرك.

عليك الآن بتجفيفه باستخدام منشفة ناعمة.

استخدمي الجل على شعرك بعد فرده بين يديك، ووزعيه على كل جزء به بداية من الجزء الأمامي حتى الجزء الخلفي منه.

استخدمي قلم رصاص سميك وقومي بلف كل خصلة من الشعر عليه، واتركيها لمدة دقيقة، ثم انتقلي للخصلة التالية، وبعد أن تكملي باقي شعرك بهذا يكون شعرك كيرلي.

كيفية جعل الشعر كيرلي دائم

يمكنك تحويل شعرك إلى كيرلي بصفة دائمة، وذلك من خلال بعض الخطوات التالية:

استخدمي الشامبو والماء في غسل شعرك بشكل جيد.

استخدمي منشفة ناعمة في تجفيف شعرك.

احضري لفافات للشعر، وابدئي في لف الخصل عليها.

اكملي باقي كمية الخصل في شعرك بنفس الطريقة.

اتركي لفافات الشعر على شعرك، واربطيه باستخدام قطعة من القماش لمدة ليلة كاملة.

ابدئي في فك واحدة وفي حالة حاجتك لأن يكون الكيرلي أكثر من ذلك اتركيه لوقت أطول.

قومي بوضع شعرك تحت الماء، ثم ابدئي في فك باقي اللفافات.

ضعي الجل على شعرك، واتركيه لمدة ثلاثة دقائق.

جففي شعرك بواسطة السيشوار.

في نهاية مقال طريقة عمل الشعر كيرلي فقد قدمنا لكم طريقة لجعل الشعر القصير كيرلي، كما عرضنا عليكم طريقة جعل الشعر كيرلي بشكل دائم فعليك الاختيار من بين الطريقتين حسب حاجتك، وعليك استخدام المواد الطبيعية في جعل الشعر كيرلي بدلًا من استخدام الكيماويات.