نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة المعجزة لتبييض وتقشير اليدين من أول مره تضعيها علي يدك مش هتصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض وتقشير اليدين، اليدين من أكثر المناطق المعرضة للتصبغات والاسمرار نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، حيث أنها من المناطق الغير مغطاة لذلك فتكون من أكثر الأماكن التي تسمر بسرعه، وتوجد وصفات كثيرة طبيعية تعمل على تفتيح اليدين وتقشير خلايا الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعي الموحد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل وصفات لتفتيح وتقشير اليدين. إعداد وصفة لتفتيح وتقشير اليدين تقشير اليدين من أهم العوامل التي تعيد الجلد الحيوية واللون الموحد الطبيعي. المكونات معلقة سكر كبيرة.

معلقة قهوة كبيرة.

نصف عصير ليمونه. تحضير وصفة لتفتيح وتقشير اليدين نحضر وعاء ونضع بداخله السكر والقهوة والليمون ونقلب هم جيداً للحصول على مقشر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميت.

نضع المقشر على اليدين، ثم نفرك المقشر بحركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم يشطف بالماء. هذه الوصفة ضروريه للحصول على جلد ناعم، كما أنه يجدد البشرة ويعطى اليدين النعومة والتفتيح المضاعف. طريقة تفتيح اليدين بالنشا النشا من إحدى المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بالجلد نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس المباشرة. إعداد وصفة النشا لتفتيح اليدين المكونات معلقة نشا كبيرة.

معلقة زبادي كبيرة.

ماء ورد. تحضير وصفة طبيعية لإزالة اسمرار الأماكن الغامقة في اليدين نحضر وعاء ونضع بداخله الزبادي والنشا ونضع ماء الورد للحصول على قوام كريمي ناعم.

نقوم بوضع الخليط على كامل اليدين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نفرك الماسك من على اليدين ونغسل بقايا الماسك من اليدين.

تدهن اليدين بكريم مرطب لحماية البشرة من الجفاف. سوف يعطيك هذا الماسك نتائج مذهله من أول استخدام نتيجة احتوائه على الزبادي الذي يفتح البشرة ويحميها و يعالج التصبغات الموجود بالبشرة نتيجة غ لأشعة الشمس المباشرة، كما أنه يحتوي على النشا الممتازة في شد الجلد وتفتيح والعمل على تجديد خلايا الجلد الميت والحفاظ على البشرة ناعمة وفاتحة دون أي عيوب أو شوائب، ويحتوى أيضا على ماء الورد الذي يمنح البشرة التفتيح والنعومة، كما أنه يعلق مسامات البشرة وبعد تونر هائل لجميع أنواع البشرة، ويعمل أيضاً على تفتيح البشرة وإعادة البشرة النعومة والتفتيح.

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