بالخطوات طريقة تحضير كيكة جوز الهند الإسفنجية ألهشه بأسهل طريقه

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك جوز الهند، الكيك من اشهر المخبوزات التي تعد في المناسبات والأعياد، ويتميز ألكيك بطعمه الهش الذي يعجب الكثير من الكبار والصغار، لما له من طعم لذيذ ومذاق يحبونه الأطفال كثيراً ويرغبون دائماً في تناوله، وتوجد نكهات كثيرة للكيك وكل نوع يختلف من حيث المذاق والطعم والرائحة، ويعد كيك جوز الهند من أشهى أنواع ألكيك المفضلة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل كيك جوز الهند بطريقة تسهل عليكى إعدادها. إعداد وصفة كيك جوز الهند المكونات 2 كوب دقيق.

كوب زبادي.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

3 بيضات.

كوب إلا ربع سكر.

معلقة صغيرة خل.

معلقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب زيت ذرة.

كوب لبن.

رشه ملح.

نصف كوب جوز الهند. تحضير وصفة كيك جوز الهند نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله البيض والفانيليا وكوب الحليب وزيت الذرة والخل والسكر ونخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام ناعم.

نضع المكونات السائلة على المكونات الجافة و نضع الزبادي ونقلب، ثم نضع نصف كوب جوز الهند ونقلب جيداً.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع خليط ألكيك، ثم نضع صينية ألكيك داخل الفرن على درجة حرارة 180، ونتركها حتى تنضج.

تخرج من الفرن وتغطى. إعداد شربات كيك جوز الهند المكونات كوب سكر.

2 كوب ماء.

عصير نصف ليمونه. طريقة إعداد شربات كيك جوز الهند نحضر إناء ونضع به الماء ونرفعه على النار، ثم نضع السكر ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام مكرمل، ونضع عصير الليمون حتى يغلي ونرفعه من على النار ونتركه يبرد.

نسقى كيك جوز الهند من الشربات ونقوم بتزيينه من فوق ألكيك بجوز الهند ويقطع ويقدم بألف هنا وشفا. هذه الوصفة من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير والتي لا تستغرق وقت في إعدادها، كما أنها تعد في أي وقت من الأوقات لسرعة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة، كما أن كيكة جوز الهند مميزة ومختلفة وتضيف الطعم والمذاق الخاص، حيث أن شربات ألكيك يعطى للكيك المذاق الهش والحلو ويتميز كيك جوز الهند بأنه كيك خفيف جدا وهش يقدم مع حساء الشاي الذي يضيف إليه الطعم والمذاق المختلف.

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