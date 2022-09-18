نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقى شمعة.. ماسك النشا لتفتيح البشرة بعد المصيف وتخلصي من كل اسمرار الشمس المزعج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني جميع الفتيات من اسمرار البشرة بشكل كبير وملحوظ بعد العودة من المصيف حيث يتغير لون البشرة عدة درجات لذلك يبحثون عن ماسك النشا لتفتيح البشرة بعد المصيف لعودة البشرة إلى لونها الطبيعي والتخلص من هذا الاسمرار الذي من الممكن أن يسبب مشكلة نفسية كبيرة لدى الكثير منهم وتعتبر النشا من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في التفتيح.

ماسك النشا لتفتيح البشرة بعد المصيف

النشا لها الكثير من الفوائد للبشرة وتعمل على تفتيحها بشكل كبير وسريع ويمكن إضافة بعض المكونات الأخرى إليها للحصول على نتيجة سريعة وذلك كالآتي:

ماسك التفتيح بالنشا وماء الورد

ماء الورد له تأثير جيد للغاية على ترطيب البشرة والتخلص من الالتهاب والاحمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ويتم إضافته إلى النشا للحصول على أفضل النتائج.

المكونات:

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

نصف كوب من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التطبيق:

نضيف ماء الورد إلى مسحوق النشا ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يوضع الخليط على الوجه بالكامل، ومن الممكن وضعه على بعض الأماكن الأخرى من الجسم التي قد تعرضت إلى اشعة الشمس بشكل كبير مثل اليدين ويوجد بها التهاب واحمرار. ثم يترك الخليط فترة لا تقل عن 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء البارد للتخلص منه. بعد ذلك من الممكن استخدام هذا الماسك بشكل يومي حتى تهدأ البشرة ويتم التخلص من الاحمرار والاسمرار كما من الممكن أيضًا الاستمرار على استخدام هذا الماسك بشكل دائم لتفتيح لون البشرة وإعطائها النضارة والحيوية.

ماسك لتفتيح البشرة بالنشا والليمون

كل من النشا والليمون لهم فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس ويتم استخدام هذا الماسك كالآتي:

المكونات:

3 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

ومقدار3 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من الماء.

عصير ليمونة واحدة.

نصف كوب من من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التطبيق:

نحضر وعاء ونضع فيه الماء والليمون والسكر وماء الورد ونضعه على النار. بعد ذلك تقلب المكونات مع بعضها. ثم نضيف إليها مسحوق النشا مع التقليب المستمر حتى تتجانس النشا مع الخليط السائل تمامًا. بعد ذلك نستمر في التقليب حتى الحصول على خليط له قوام كريمي. ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا. بعد ذلك يطبق الخليط على الوجه حتى يجف تمامًا. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

في نهاية مقال ماسك النشا لتفتيح البشرة بعد المصيف ذكرنا أكثر من ماسك تدخل فيه النشا لتفتيح البشرة وكل منهم له القدرة على تحقيق نتائج مذهلة، ولا يقتصر استخدام هذه الماسكات على فترة المصيف فقط بل من الممكن استخدامها بشكل دائم.