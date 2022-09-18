نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي باي باي للروج والمكياج.. تقشير الشفايف وتوريدها بوصفة منزلية طبيعي ووداعاً للتشققات والبهتان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بضع خطوات بسيطة وقومي بنفسك بتقشير الشفايف وتوريدها من خلال وصفات منزلية، فلا داعي لأي منتجات جاهزة خاصة بالعناية الشخصية طالما المواد الطبيعية تفي بالغرض المطلوب على أكمل وجه فهي غير مكلفة على الإطلاق ومن السهل إحضارها وتواجدها بأي منزل، واحصلي في أسرع وقت على شفاة مورده لا تحتاج لأي ميكب، فقط قومي بتطبيق أحد الوصفات التالية وستنبهري بالنتيجة ولن تتوقفي عن اتباعها بشكل دوري لما لها أيضاً من فوائد للترطيب.

وصفة تقشير الشفايف وتوريدها بالمنزل

مكونات الوصفة من السهل تحضيرها لتواجدها في أي منزل واحصلي على مقشر طبيعي يساعدك على التخلص من طبقات الجلد الخارجية قبل القيام بعملية التوريد والترطيب للشفاه، وفيما يلي مكونات مقشر الشفاة:

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الفريش.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط عصير الليمون مع السكّر بشكل جيد لتحصلي على قوام المقشر المطلوب. عليك الآن تدليك الشفاة برفق بواسطة الخليط بواسطة فرشاة أسنان لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق. بعد الانتهاء يتم غسل الشفاه بالماء البارد.

وصفة طبيعية لترطيب الشفاه

بعد خطوة تقشير الشفاة يأتي دور ترطيبها من خلال المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من بودر الحليب.

طريقة الاستخدام

يتم مزج المكونات معاً حتى يتكون خليط كريمي. قومي بتوزيع طبقة مناسبة من الخليط على الشفاة والانتظار حتى مرور ربع ساعة مع تدليكها بشكل خفيف. قومي بغسلها بواسطة الماء الفاتر وواظبي على تطبيق المرطب الطبيعي مرة يومياً.

وصفة طبيعية لتوريد الشفاة بالمنزل

بعد خطوة التقشير والترطيب يأتي دور خطوة التوريد للحصول على شفاة و مظهر صحي ولامع، فقط عليكي تحضير المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من عصير الجزر.

2 ملعقة كبيرة من عصير الشمندر الفريش.

طريقة الاستخدام