لكعب الغزال.. كريم طبيعي لتشقق القدمين الحل السحري السريع لكعوب ناعمة كالحرير ووردية دوماً

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عمر شويل - جدة كريم طبيعي لتشقق القدمين، تهتم الكثير من النساء بأنفسهن بشكل كبير، فنجدهم يقومون بوضع روتين للعناية ببشرتهن، الأمر الذي يساعدهم على التحسين من بشرتهن بشكل دائم، والحفاظ عليها من التلف، وتعد القدمين أحد المناطق التي تتطلب عناية أيضًا، فلا يجب الاكتفاء فقط بالعناية ببشرة الوجه، أو العناية بالأجزاء الظاهرة فقط، حيث أن عدم العناية بالقدمين يؤدي إلى إصابة الجلد بالجفاف بشكل كبير جدًا، ليس هذا فقط بل أن الأمر قد يصل إلى حدوث الكثير من التشققات التي تضيع جمال ورونق القدمين، ولذلك لابد أن نقوم بعناية كاملة للقدمين حتى نحافظ عليهم من أي ضرر قد يطرأ عليهم، وهذا ما يمكننا أن نتحدث عنه في هذا المقال بشكل يحمل استفاضة وتفاصيل أكثر.

كريم طبيعي لتشقق القدمين

من الأمور التي تعد مؤرقة بشكل كبير للعديد من السيدات، هو تعرض القدمين للجفاف البالغ، الأمر الذي يشعرهم بالقلق والتوتر، كما أنهم قد يصبن بالحزن الشديد، وذلك بسبب التشققات التي قد تنتج نتيجة لهذا الجفاف، وهنا يكون لديهم حاجة ملحة من أجل التخلص من هذا الحفاف، وهذه التشققات.

من أكثر الأوقات التي قد يعظم فيها هذا الجفاف، وتتفاقم فيه حدوث الجفاف، هو فصل الشتاء، هذا الفصل الذي يكون به الطقس بارد، وكلما اشتد البرد، كلما أدى ذلك إلى حدوث الجفاف بشكل كبير، حيث أن شدة البرودة تساعد على ظهور تشققات القدمين بحجم كبير، حتى مع ارتداء الجوارب الثقيلة.

ومن هنا يكون علينا أن نتطرق للحديث عن الحل الأمثل لهذه المشكلة، ولكننا لا ننصح باستخدام مستحضرات التجميل التي تتكون من مواد كيميائية، هذه المواد تشكل خطرا كبيرا على القدمين، ولا تقدم لنا أية منفعة على الاطلاق، حيث أن تأثير تلك المستحضرات يكون سلبي بشكل كبير.

وهنا دعونا نخبركم أن الحل الأفضل لهذه المشكلة هو الوصفات أو الخلطات الطبيعية، والتي تتكون من مكونات جميعها طبيعية، هذه المكونات تستطيع أن تخلصنا من مشكلة تشققات القدمين بشكل سريع جدا، فهيا بنا نتعرف على أفضل طريقة لتحضير هذا الكريم الطبيعي.

علاج تشقق القدمين بالفازلين

المكونات:

5ملاعق طعام كبيرة من الفازلين.

عدد ملعقتان كبيرتان من زيت حوز الهند البكر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

كبسولتان من فيتامين E.

طريقة علاج تشقق القدمين في يومين فقط

في وعاء فارغ، نقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا.

بعد ذلك نقوم بخلطها مع بعضها البعض حتى تتجانس تماما.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط في حمام مائي حتى يتم تدفئته.

بعد ذلك علينا أن نقوم بشطف القدمين ونقعهما في وعاء كبير به مياه دافئة وسائل للاستحمام.

ثم نترك القدمين في الماء لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتجفيفهما ونقوم بوضع الكريم عليهما بشكل كامل.

ثم نقوم بارتداء الجوارب، ونكرر تلك الوصفة يومياً.

ستختفى التشققات في يومين فقط ويمكن المواظبة على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ستختفى التشققات للابد.

في ختام هذا المقال، نكون قد استطعنا أن نقدم لكم، المعلومات الهامة التي سوف تساعدكم في التعرف على الطريقة الصحيحة من أجل القيام بتحضير أفضل كريم طبيعي لتشقق القدمين.