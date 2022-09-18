نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الهوانم.. كريم طبيعي لتفتيح اليدين وأنسى الاسمرار والبقع الداكنة والنتيجة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اليدين من أهم علامات الأنوثة عند الفتاة ولابد من الاهتمام بها دائمًا لكي تكون دائمًا بيضاء، لذلك يتم البحث عن كريم طبيعي لتفتيح اليدين، حيث يوجد بعض المواد الطبيعية التي لها تأثير كبير في التخلص من اسمرار الجلد والحصول على بشرة أكثر تفتيحًا، ومن خلال هذا المقال نذكر هذا الكريم وخطوات تحضيره وتطبيقه.

كريم طبيعي لتفتيح اليدين

يوجد الكثير من العوامل التي تترك آثار سلبية على اللون الطبيعي لليدين وتعرضها للاسمرار ويوجد أيضًا بعض المواد الطبيعية التي تعيد لها البياض وذلك كالآتي:

كريم النشا والزبادي لتفتيح البشرة

تعمل النشا على تفتيح اليدين من اسمرار الشمس بشكل كبير، وإضافة الزبادي يزيد من فاعلية النشا لأنها تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تفتيح البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة واحد من مسحوق النشا.

وملعقة كبيرة واحدة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة واحدة من الدقيق الأبيض.

وملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة واحدة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التطبيق:

توضع جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا للحصول على خليط كريمي.

بعد ذلك يوضع الخليط على اليدين ويترك مدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

بينما يفضل استخدام كريم مرطب بعض التخلص من الكريم الطبيعي.

كما يمكن تطبيق هذه الوصفة على القدمين والرقبة والكوعين والركبة أيضًا.

تبييض اليدين بسرعة بكريم الفازلين وماء الورد

هذه الوصفة لها نتائج هائلة عند الاستمرار على استخدامها لفترة طويلة لما لها من فوائد كثيرة في الترطيب والتفتيح ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من الفازلين الطبي.

وملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد الطبيعي.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التطبيق:

نحضر علبة زجاجية نظيفة وجافة ونضع بها جميع المكونات ونقلبها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها.

بعد ذلك يتم استخدام الكريم بشكل يومي ويفضل استخدامه قبل الخلود إلى النوم لكي يظل طوال الليل على اليدين.

ثم يحفظ الخليط في الثلاجة ولا يخرج إلا عند الاستخدام فقط.

في نهاية مقال كريم طبيعي لتفتيح اليدين تحتاج اليدين إلى الاهتمام والعناية اليومية لكي تظل دائمًا بيضاء وناعمة وجذابة لذلك ذكرنا بعض الكريمات الطبيعية التي لديها القدرة على الحصول على أفضل النتائج في التفتيح خاصة مع الاستمرار عليها.