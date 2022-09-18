نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر بالحناء بكل درجات البني لامع وغزالي بدون صبغات ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالحناء، الكثير من النساء يرغبن في بعض الأوقات في تغير لون شعرهن، حيث أن القيام بتغيير لون الشعر من الأمور المحببة لديهن بشكل كبير، حيث أنها تساعد في تجميل شكلهن، وتعطيهن رونقًا وجاذبية خاصة، من خلالها يشعرن وكأنهن ملكات جمال، هذا غير كم الثقة بالنفس التي سوف يتحلون بها بعد قيامهن بذلك الأمر، فالبعض منهن يذهب نحو تغير لون الشعر بواسطة بعض أنواع الصبغات، والبعض الآخر يفضل استخدام الحناء، وعلى الرغم من أن كلاهما يغير لون الشعر، فإن الأفضل هي الحناء، وهذا ما سوف نتحدث إليكم عنه في مقالنا هذا.

صبغ الشعر بالحناء

تعتبر الحناء هي الأفضل على الإطلاق في تغير لون الشعر، وذلك يرجع لكون الحناء مكون طبيعي يحافظ على الشعر ويغير لونه، ولا ضرر منها علينا مطلقًا.

وحتى وإن كان في أغلب الأحيان لا تتواجد الحناء إلا بلون واحد فقط، فإننا نستطيع أن نضيف لها بعض المكونات الطبيعية، والتي تساعد في تغير اللون.

وتختلف المكونات التي يمكننا أن نقوم بإضافتها للحناء، حيث أن كل لون يتطلب بعض من المكونات الخاصة التي تساعد في ظهور هذا اللون كما نريد.

وحتى وإن كانت الصبغات متاحة أمامنا بأكثر من لون، ولكنها مضرة بشكل كبير على الشعر، حيث أنها تحتوي على مواد كيماوية وكيميائية ضارة بشكل كبير، فيجب عدم استخدامها بأي شكل من الأشكال.

طريقة صبغ الشعر

المكونات

عدد ١٠ ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء

وعاء صغير للخلط.

كمية بسيطة من المياه الدافئة

قفازات بلاستيكية.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية علينا أن نقوم بارتداد القفازات قبل أن نقوم بتحضير الحناء، وذلك من أجل المحافظة على أيدينا حتى لا تتلطخ بالحناء فيتغير لونها.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية الحناء التي لدينا في الوعاء، ثم نقوم بإضافة المياه الدافئة بشكل تدريجي أثناء عملية الخلط، وذلك من أجل أن يتكون لدينا خليط متماسك، وإذا

أصبح الخليط سائلاً علينا أن نقوم بإضافة بعض من مسحوق الحناء حتى يتماسك الخليط.

بعد أن ننتهي من عملية الخلط، علينا أن نأخذ هذا الخليط ونتركه جانبًا، وذلك لمدة 3 ساعات كاملة كحد أقصى، وبعدها نبدأ في تطبيقه على الشعر، ونترك الخليط عليه لمدة 3 ساعات أخرى، وبعدها يتم شطف الشعر جيداً بالماء والشامبو.

في نهاية تلك المقال، نكون قد استعرضنا لكم كافة المعلومات التي تتعلق بصبغ الشعر، كما نكون قد وضحنا لكم الطريقة الصحيحة التي سوف تساعدكم في عملية صبغ الشعر بالحناء، فكل ما عليكم فقط أن تسيروا وفق الخطوات التي سبق وذكرناها لكم بالتفصيل.