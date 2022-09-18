نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر اليدين السحري لتبييض وتقشير اليدين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض بشرة اليدين بشكل كثير لأشعة الشمس الضارة فبسبب هذا يكون لون هذه المنطقة باللون الداكن والغامق وهذا الشيء يكون غير مرغوب فيه ومزعج للغاية، فكل الفتيات والسيدات يرغبون في تبييض اليدين في أسرع وقت ممكن وغير ذلك فعندما نتركها لفترة طويلة جدا دون أن نقوم بتنظيف وتقشير اليدين قد يتراكم عليها كمية كبيرة من خلايا الجلد الميتة، فهذا يجعل ملمسها خشن لذلك نجد عدد كبير من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار اليدين ووجود الجلد الميت عليها بكثرة فكل فتاة تريد أن تتخلص من هذا اللون وأيضا ترغب في تقشير هذه المنطقة ولكن بطريقة طبيعية لا تتسبب في وجود آثار سلبية على الجلد، فعند تبييض اليدين يمكننا أن نستخدم الوصفات الطبيعية فأن هذه الوصفات تساعد على تفتيح وتقشير هذه المنطقة في خلال فترة قصيرة جدا وكذلك نحصل على النتيجة المطلوبة من أول إستعمال فهذه الوصفة تتكون من مكونات طبيعية مفيدة ومناسبة فكل هذه المكونات تتوافر في أي مطبخ، فالوصفة التي تساعد على ذلك هي وصفة القهوة. مكونات وصفة القهوة لتبييض وتقشير اليدين ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد. طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض وتقشير اليدين نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم قومي بوضع هذا الخليط على اليدين ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك يتم التدليك على اليدين لإزالة الخلطة ثم يتم غسلها بالماء البارد.

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