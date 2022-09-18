نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التيراميسو على أصوله بمقادير مظبوطة واقتصادية وبطعم ألذ وأحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة التيراميسو من الحلويات السريعة التى تصنع فى خمس دقائق، وهناك الكثير من الناس يحبون أن يتناولون الوجبات الخفيفة فى المناسبات والعزومات وفى تجمع الأصدقاء والعائلة، والتيراميسو من أحلى وأجمل الحلويات الخفيفة التي يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات إقتصادية متوفرة فى جميع المحال والأسواق التجارية بأسعار مناسبة جدا ومتوفرة أيضا فى كل مطبخ، وتتكون من البسكويت والحليب والقهوة والكاكاو والكريم شانتية، وتعد طريقة عمل التيراميسو من أسهل أنواع الحلويات التى لا تحتاج إلى مجهود فى تحضيرها مثل تحضير طريقة الكيك العادى، ويمكن تحضير التيراميسو بأكثر من نكهة سواء بالمانجو أو بالموز أو بالمكسرات فتقوم ربة المنزل بتقديم التيراميسو فى وجبة الإفطار مع فنجان الحليب الساخن وفنجان الشاى. مكونات عمل التيراميسو كمية مناسبة من البسكويت

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكاكاو

نصف كوب صغير الحجم من الحليب المكثف

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الكريم شانتيه

نصف كوب صغير الحجم من القشطة

نصف كوب كبير الحجم من الجبنة الكريمى

كمية من الشيكولاتة المبشورة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البن طريقة عمل التيراميسو يتم تحضير وعاء مناسب ثم نضع به الكريم شانتية والحليب السائل ثم يتم التقليب.

ثم نضيف إليه القشطة والحليب المكثف والجبنة الكريمى ثم يتم خلط هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يتجانس الخليط ونحصل على قوام كريمي.

وبعد ذلك يتم اذابة القهوة سريعة الذوبان والبن والكاكاو في كمية من الماء ثم تخلط جيدا، وبعد ذلك نضع كمية من الكريمة في طبق التقديم.

ثم نبلل قطع البسكويت فى القهوة ثم نضعها فوق الكريمة وبعد ذلك نضع كريمة فوق البسكويت، وبعدها نكرر نفس الخطوات بحيث تكون الطبقة الأخيرة من الكريمة.

وبعد ذلك يرش من فوقها الشوكولاتة المبشورة ثم يوضع التيراميسو في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة ساعات إلى أربعة ساعات.

حتى تبرد جيدا، وبهذه الطريقة يكون التيراميسو جاهز للتقديم بشكل وبطعم رائع وبمذاق خطير وشهى، وبألف صحة وهنا لكى ولأفراد عائلتك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التيراميسو على أصوله بمقادير مظبوطة واقتصادية وبطعم ألذ وأحلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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