نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فازلين تعالي أقولك أزاي هيطول ويكثف شعرك لحد كعب رجلك لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل الفتيات والسيدات الذين يبحثون عن الشعر الطويل نقدم لكم سر من أسرار الجمال والذى يعطيكى شعر جميل وطويل بإستخدام وصفة الفازلين الرهيبة لأن الفازلين يعالج كل مشاكل الشعر، وتتكون وصفة الفازلين التى سوف نعرضها إليكى من الفازلين والنشا والزبادي والكركم وزيت النعناع وزيت اللوز، فالشعر الطويل هو حلم كل فتاة شعرها قصير فوصفة الفازلين تعمل على تغذية الشعر من الجذور وبالتالى يصبح الشعر طويل، والفازلين يمنح الشعر اللمعان، ويعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الخشن والجاف، ويناسب إستخدام الفازلين الشعر الدهنى والشعر الجاف والشعر المجعد، ويعمل الفازلين على فرد الشعر المجعد، ويعالج تقصف وهيشان الشعر، ويساعد على فك تشابك الشعر وتسهيل تمشيطه لأن الفازلين يحتوي على نسبة مادة الكيراتين الذي يحتاجه الشعر. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر المكونات:- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت النعناع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر أولا يتم تنظيف الشعر جيدا بالماء الدافئ لإزالة أى زيوت به حتى يصبح الشعر نظيف تماما ثم يتم تجفيفه جيدا بالمنشفة.

ثم نقوم بتحضير وعاء ونضع به الفازلين والنشا والزبادي والكركم وزيت النعناع وزيت اللوز ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة الفازلين متجانسة ومتداخلة.

وبعد تحضير تلك الوصفة نقوم بوضع ودهن خلطة الفازلين على الشعر كله من جذور الشعر إلى الأطراف ويتم توزيعها جيدا ويتم التدليك باليدين حتى تتغلغل فى فروة الرأس.

ثم نتركها لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة، وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام وصفة الفازلين ثلاثة مرات في الأسبوع.

وخلال خمسة عشر يوما سوف نحصل على نتائج مرضية ونحصل على شعر طويل وجميل.

لذلك ننصح الفتيات الذين يعانون من مشاكل في الشعر ومن الشعر القصير بإستخدام وصفة الفازلين للوصول إلى نتيجة جبارة ورائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عندك فازلين تعالي أقولك أزاي هيطول ويكثف شعرك لحد كعب رجلك لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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