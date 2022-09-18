النشا الكوري كنز سحري: لبشرة مشدودة وبدون تجاعيد وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا الكوري كنز سحري , في تفتيح الفوري للبشرة وفعال جدا في التخلص من الهالات السوداء تحت العين ويخلصك أيضا من التجاعيد ويتكون الكريم من عناصر رائعة للبشرة ومنها النشا الذي يعمل على تفتيح البشرة ويخلصك من المسامات الواسعة التي تعطي الوجه مظهر غير صحي وتجعل الوجه غير صافي ومعنا أيضا ماء الورد الذي يخلصك من حبوب الوجه ويقضي أيضا علي المسامات الواسعة ومع الاستمرار على هذا الكريم ولمدة أسبوع واحد سوف تنبهري بنتيجة بفضل الله ولن تضعي ميكاب بعد هذا الكريم لقدرته في التفتيح الفوري للبشرة سوف نتعرف أكثر من خلال هذا المقال الرائع من موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا الكوري كنز سحري لتبيض البشرة من أول استخدام فوري ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا الكوري كنز سحري لبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد

سوف نتعرف علي مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

١ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

٢ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف جدا ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من لبن البودرة ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. ثم نقوم بوضع ٢ملعقة من ماء الورد بتدريج ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات جيداً.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة لكم هي كالتالي:-