نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدوناتس بأسهل طريقة، هتحطي عليها السكر أو الشيكولاتة وهتكون ألذ من أي مرة عملتيها في حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الدوناتس بأسهل طريقة ، فهي عجينة سهل التعامل معها، ومن الممكن أن تتضمن إدخالها الفرن، حيث تتم تسويتها بطرق مختلفة بحيث تختاري ما يناسبك، ولكن الطريقة التي يتم عجنها بها هي ما يحدد الطعم، والهشاشة، والجمال الذي تتميز به القطعة الواحدة من الدوناتس بوجه عام، لذلك تعلمي معنا كيفية صنعها بأفضل طعم، وأسهل طريقة.

طريقة عمل الدوناتس بأسهل طريقة

تعود الدوناتس في الأساس للدول الغربية، وهي سهلة التحضير في الحقيقة وخفيفة على المعدة، ويقبل عليها الأبناء دائمًا، ولعملها حضري التالي:

3 أكواب دقيق.

سكر، ملعقة كبيرة لكل كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

كوب لبن ( ليس باردًا).

كيس خميرة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

ملح.

بيض.

زيت.

تحضير الدوناتس بسهولة

في وعاء صغير ضعي السكر ثم أضيفي عليه الزبدة، وقلبي لبعض الوقت، وسيتغير مظهر الزبدة عند تذويب السكر.

ضعي اللبن على الخليط، بدون توقف عن التحريك.

بالوصول لهذه المرحلة ضعي الدقيق، وعليه الخميرة وقلبي بعناية، ويستحسن إضافتهما بالتدريج.

أكملي المكونات من فانيليا وبيكنج بودر.

استمري في التحريك وضعي الملح، مع كسر بيضة واحدة على الخليط.

هنا تكملي بالتحريك والعجن لتخرج في النهاية عجينة طرية، وفي نفس الوقت تكون متماسكة وليست سائلة.

انتظري على العجين لمدة ساعة، وحينها سيزداد حجمًا.

خذي العجينة للفرد بالنشابة، وشكليها على هيئة حلقات، ويمكنك استخدام قطاعات بمقاسين مختلفين لفعل ذلك.

ضعيها في صينية مع ترك مساحات فارغة، وانتظري 40 دقيقة لتتمدد ثم ضعيها في زيت ساخن.

تابعيها حتى تحصلي على اللون المطلوب، ثم أخرجيها لتتصفى.

يمكنك تغطيتها بالسكر المطحون، أو الشيكولاتة الذائبة.

طريقة عمل الشيكولاتة لتزيين الدونات

إن لم تكوني تنوين شراء شيكولاتة ومن ثم تذويبها للحصول على الدوناتس بالشيكولاتة فحضري التالي:

كاكاو حوالي كوب إلا ربع.

ربع كوب زيت من نوع جيد.

كوبين سكر.

كوب ونصف لبن.

الطريقة: