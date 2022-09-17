نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات مذهلة ورائعة لتفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من النساء والفتيات بشكل رئيسي نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو استخدام المواد الكيميائية والكريمات والأقنعة لأسباب عديدة للمشاكل السيئة أو الصحية من الأفضل استخدام الخلطات الطبيعية لتبييض وتفتيح البشرة الدهنية والجافة، والقضاء على مشاكل البشرة المتعددة، والحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها بشرتك.، شاهد أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض وتبييض البشرة الدهنية والجافة باسرع طريقة لتفتيح وجهك.

الطماطم للبشرة الدهنية عند النساء

توجد بعض الفوائد الهامة عند القيام باستخدام الطماطم من أجل تفتيح البشرة والتي تكون على النحو التالي:-

تساعد الطماطم في تبييض البشرة الدهنية وتقليص المسام والقضاء على حب الشباب.

افركي الطماطم، وزعيها على وجهك واتركي القناع يجف على بشرتك.

ضعي طبقة أخرى من معجون الطماطم على وجهك واتركيها تجف مرة أخرى بعد حوالي 20 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع.

اخلطي معجون الطماطم وملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من دقيق الشوفان، ضعي القناع على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطف بشرتك بالماء الفاتر وتقشيرها بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، حيث يمكن أن ينعم ويبيض البشرة.

قشر البرتقال للبشرة الدهنية المشرقة والمبيضة. قشر البرتقال للبشرة الدهنية

يمكن استخدام قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الدهنية وتقليل تصبغ الجلد وتقليل إفراز الدهون.

يُمزج مسحوق قشر البرتقال المجفف مع ماء الورد، ويُمزج، ويُوضع على الوجه، ويُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

وصفة عصير التفاح والليمون لتفتيح الوجه الدهني

اخلطي شرائح التفاح المسحوقة مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، ضعي القناع على بشرتك واتركيها لمدة 30 دقيقة قبل غسل وجهك بالماء.

وصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة

اخلطي مهروس الأفوكادو مع 1 ملعقة كبيرة من العسل، ضعيه على بشرة الوجه والرقبة، اتركي القناع لمدة 10 دقائق قبل غسل البشرة بالماء البارد، كرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع. يمنع حب الشباب والأكزيما ويقضي على الصدفية، فضلاً عن أن الاطباء ينصحون باستخدام مثل هذه الوصفات الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في الحصول على نتائج هائلة عند القيام باستخدامها في معظم الاوقات، كما أن لها دور كبير في القضاء على الدهون الزائدة في جسم الانسان.