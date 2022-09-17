نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر في البيت باللون الأزرق واللون البنفسجي وألوان خريف 2022 وداعًا للكوافير في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع دخول موسم الخريف ترغب الكثير من السيدات في تغيير لون شعرهن لألوان جديدة وجذابة وتتماشى مع الخريف وألوان الملابس الخريفية وفي هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم طريقة صبغ الشعر في البيت بكل سهولة بالألوان الجديدة.
كيفية صبغ الشغر باللون الأزرق
يعتبر لون الشعر الأزرق من الألوان التي تبحث عنها الكثير من الفتيات لأنها تعطي هيئة رائعة وجذابة فترغب كل فتاة في تغير شكلها من الحين للأخر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها صبغ الشعر أرزق.
طريقة صبغ الشعر أزرق
يمكن بكل سهولة صبغ الشعر أرزق من خلال اتباع خطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية مكونات صبغ الشعر:
- علبة من الصبغة الزرقاء.
- علبة أكسجين.
- ثلاث ملاعق من زيت الشعر.
- بلسم.
- ملابس قديمة.
- فرشاة.
- إناء لخلط الصبغة.
- مشابك.
- قفازات.
خطوات صبغ الشعر باللون الأزرق
يتم صبغ الشعر باللون الأزرق من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم خلط كافة المكونات مع بعضهم البعض.
- يتم تحضير الشعر فإذا كنتم ترغبون في الحصول على لون شعر غامق لابد من صبغ الشعر أولًا بلون غامق وإذا كنتم ترغبون في اللون الفاتح فيتم تزويد الشعر بالأكسجين.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى أقسام.
يتم توزيع الصبغة على الشعر.
- بعد ذلك يتم ترك الصبغة على الشعر لمدة ثلاث ساعات لحين أن يتم تثبيت اللون على الشعر بالاعتماد على مجفف الشعر.
- يتم غسل الشعر وشطفه بالمياه الباردة والشامبو.
- بعد ذلك يتم دهن الشعر بالزيت أو البلسم وبالتالي يتم الحصول على شعر ناعم وذو رائحة مميزة.
كيفية صبغ الشعر باللون البنفسجي
يمكن بكل سهولة صبغ الشعر باللون البنفسجي من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم تحضير المواد اللازمة من أجل الصبغ وهي وعاء لخلط الصبغة مع مشط لتقسيم الشعر وفرشاة وثوب يحمي الملابس وقفازات وعبوات من بلون الصبغة مع بودرة الميش والأكسجين بعيار 40% وعيار 20%.
- بعد ذلك يتم ارتداء الثوب الواقي ثم يتم دهن حواف الجبهة ومنطقة خلف الأذن.
- يتم تقسيم الشعر إلى أربعة أٌقسام ثم يتم خلط البودرة مع الأكسجين.
- بعد ذلك يتم توزيع سحب اللون على كافة الشعر.
- يتم ترك سحب اللون على الشعر لمدة عشرين دقيقة.
- يتم غسل الشعر من سحب اللون.
- بعد ذلك يتم تقسيم الشعر من أجل أن يتم وضع الصبغة على الشعر.
- يتم تركه لبضعة من الوقت.
- يتم غسل الشعر جيدًا وبعد ذلك يتم وضع المثبت ثم يتم فرك الشعر بمثبت اللون ثم يتم غسل الشعر بالبلسم والمياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر في البيت باللون الأزرق واللون البنفسجي وألوان خريف 2022 وداعًا للكوافير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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