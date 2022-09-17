كيراتين الخميرة مع مكونات طبيعية تحول شعرك الخشن الهايش الخفيف لشعر أحلى من شعر النجمات الشهيرات.. مش هتشوفي فراغات ولا هتعاني مع شعرك تاني

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عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة مع مكونات طبيعية ، كيراتين الخميرة من أكثر الوصفات نجاحا لأن الخميرة من المكونات الممتازة للشعر، حيث أنه بإمكانك وضعها على شعرك للحصول على نعومة لا مثيل لها، وليس هذا فقط، فالخميرة تمنحك شعر رائع المظهر والملمس، ومن الممكن أن تتحكمي في شعرك أسهل حينما تبدأي باستخدام الخميرة، أما عن كيفية استخدامها وتحويلها لكيراتين مفيد لشعرك فنحن نتكفل بذلك. كيراتين الخميرة مع مكونات طبيعية يمكنك صنع هذا الكيراتين الطبيعي بالطريقة التالية: ضعي بعض الخميرة في وعاء، ويستحسن استخدام الخميرة البيرة، لأنها ذات فاعلية أكبر.

ضعي عليها بعضًا من زيت الزيتون، وقلبي بعناية، بحيث يصبح القوام كريمي.

الكمية التي تصنعينها يجب أن تكون مناسبة لطول وكثافة شعرك.

بعدها ابدأي بتجزئة الشعر، واجعلي الخصل صغيرة قدر الإمكان.

استخدمي فرشاة لتوزيع الخليط على كامل الشعر، للاستفادة الكاملة، وبذلك تتمكني من التوصل لخليط مغطي الشعر بالكامل.

انتظري حتى يتغلغل الخليط للمسامات، ويتفاعل مع الشعر، ويحتاج هذا لحوالي 45 دقيقة.

اغسلي شعرك بعدها، ثم صففيه كما تحبين.

استمري على الوصفة فترة حتى يتغير شعرك ويصبح أفضل، فمن هنا يبدأ التغيير. الخميرة والعسل الابيض للشعر العسل بوجه عام مفيد جدا للشعر وبإمكانك الاستفادة منه بالطبع حال كنت تريدين شعرك جميلا وناعما لذلك نفذي التالي: ابدأي بتفكيك الخميرة من بعضها ثم قلبيها بالملعقة للتخلص من التكتلات فيها.

ضعي عليها ملعقة من العسل الأبيض، وابدأي التقليب بعناية.

يمكنك وضع الزبادي عليها، أو عدم فعل ذلك إن كنت لا ترغبين، ولكن بالطبع مع الزبادي تحصلي على نتائج أفضل.

بعدها جهزي الخصل في شعرك، ووزعي الخليط عليها.

اربطي شعرك بالبونيه ويمكنك النوم بالوصفة ثم غسلها في الصباح.

استخدمي مشط ضيق للتخلص من أي بقايا تعلق في شعرك.

من المرة الأولى ستجدي شعرك لامع وجميل المظهر.

استمري لنتائج أفضل. فوائد الخميرة للشعر تعطي شعرك اللمعان والترطيب الذي يحتاج إليه.

تساهم في ملء الفراغات بالشعر.

تعزز قدرة البصيلات على إنتاج الشعر وتجديده.

من السهل أن تتعاملي مع شعرك وتصففيه كما تريدين مع كيراتين الخميرة، لأنها تنعم الشعر وتحوله لمظهر أفضل.

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