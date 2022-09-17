نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم بانثينول والنشا المبهر لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم بانثينول والنشا لتبيض البشره وازالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا ، النشا مكون لا مثيل لها بالفعل على البشرة مع العلم أنه يناسب جميع أنواع البشرة كلها وفي كل المراحل، وليس فقط النشا وإنما نحن سوف نقدم لكم كريم رائع يعمل على تبيض البشرة والتخلص من كل المشاكل التي تواجه جميع النساء وعلى وجه الخصوص بعد تخطي سن 25 سنة لأن الجلد بعد هذا السن يعتبر الجلد يبدأ في الترهل وهذا الأمر طبيعي ومتوقع لجميع الأشخاص، ولذلك يجب الاهتمام بالبشرة قبل الوصول إلى هذه المرحلة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير والمزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم بانثينول والنشا في تفتيح البشرة

التعرض للشمس لفترات طويلة تجعل البشرة غامقة وتكون أكثر كبيرة عرضة لظهور المشاكل الأخرى مثل الحبوب والتجاعيد وبعض المشاكل التي أصبحنا نراها في كل مكان حولنا وعلى وجه الكثير من النساء، وإذا قامت النساء باستخدام الكريمات التي تحتوي مواد كيميائية سوف يكون هذا الاختيار خطأ على الإطلاق، ويجب التوقف عن استخدام أي كريمات أو وصفات تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، ونحن الآن سوف نقدم لكم وصفات وصفة التبييض الفوري، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من كريم بانثينول.

ملعقة ونصف من النشا.

ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

المكونات الطبيعية إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة سوف تكون نتيجتها لا مثيل لها، ولكن هناك معلومة يجب أن تعرفها قبل استخدام هذه الوصفة أو أي كريم للتفتيح وهي عند وضع الكريم يجب أن لا يتعرض الشخص للشمس ولا لدرجة حرارة مرتفعة، يفضل وضع الكريم في المساء،: