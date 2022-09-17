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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد سيصبح شعرك ناعم وحرير من أول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة من المعروف أن مادة الكيراتين تدخل من ضمن مكونات الشعر الرئيسية، حيث يمثل نسبة 88% من الشعر، لذلك تلجأ السيدات والفتيات إلى محاولة علاج شعرهن الجاف والخشن بكريمات الشعر التي تحتوي على نسب عالية من الكيراتين للحصول على شعر ناعم وصحي، إلا أن الكثير من منتجات الكيراتين الخاصة بالشعر تحتوي على نسب عالية من المواد الكيميائية التي تؤدي إلى تدمير الشعر وتساقطه وتقصفه، وخاصةً بسبب احتوائها على مادة الفومالين التي تعمل على فرد الشعر، إلا أن الأبحاث العلمية أثبتت أنها مادة مسرطنة من الدرجة الأولى،،من خلال الاستعانة بمكونات طبيعية.
كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن
المكونات
- حبة واحدة من الموز.
- نصف حبة من الأفاوكادو.
طريقة التحضير
- نقوم بتقشير حبة الموز والأفوكادو، وتقطيعها إلى قطع صغيرة في وعاء واحد مناسب الحجم.
- نبدأ بهرس قطع الموز والأفوكادو معاً جيداً، مع تقليبهما باستمرار حتى تحصلي على معجون متجانس القوام.
- قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم نبدأ بتوزيع المعجون على خصلات شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.
- غطي شعرك ببونيه الاستحمام، ثم اتركيه لمدة ساعة كاملة.
- ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
- كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
وصفة زيت جوز الهند والليمون لفرد الشعر الخشن
يعمل عصير الليمون على تقوية بصيلات الشعر، بما يحميها من التساقط والتقصف، نظراً لاحتوائه على فيتامين سي، بينما يعمل حليب جوز الهند على ترطيب الشعر وتنعيمه بشكل ملحوظ.
المكونات
- ربع كوب من حليب جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط حليب جوز الهند مع عصير الليمون في وعاء واحد مناسب الحجم، حتى يتجانسا معاً.
- قومي بحفظ الخليط الناتج في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- ابدئي بتوزيع الخليط على شعرك في الصباح الباكر، من جذور الشعر حتى أطرافه.
- غطي شعرك باستخدام كيس بلاستيكي.
- اتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر مع القليل من الشامبو، ثم البارد (لإغلاق مسامات البشرة).
- قومي بتكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين حصولك على شعر ناعم وطري.
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