نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بدون بصل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أن الحمام المحشي من أكثر الوصفات المصرية المحبوبة، فحرصنا اليوم على جعلك تتعرض على طريقة عمله بدون أن تقوم بإضافة بصل في خلطة الأرز الخاصة به، لذلك تباع الآن كامل التفاصيل عبر الفقرات التالية ويجب أن تقوم بالنظر إليها واتباعها بشكل جيد حتى تحصل على وصفة لا مثيل لها.

طريقة عمل الحمام المحشي

إذا كنت تريد الآن الحصول على طريقة عمل الحمام المحشي بشكل مثالي بدون أي غلطة أحرص على اتباع الوصفة التالية التي لا يوجد بها بصل في حشوتها، تابع الآن المقادير:

أربع حمامات متوسطة الحجم.

لكل حمامة قبضة من الأرز المصري أو أي نوع من الأرز.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

بصلة مقطعة إلى أربع.

حبهان ورق لورة.

عود كرفس.

سمن بلدي.

طريقة تحضير الحمام المحشي

ضع مقلاه على الموقد ثلاث ملاعق من السمن البلدي، وأحرص على وضع الأرز المنقوع وقم بالتقليب بشكل جيد حتى يتم تشميع حبة الأرز.

ضع الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة، وقم بوضع نصف كوب من الماء الساخن حتى يتشرب الأرز.

قم الآن بغسل الحمام جيدًا وأحرص على قطع الأجزاء التي تنتشر بها الزفارة.

أحرص على حشو الحمام حسب الكمية المناسبة لكل حمامة، وهذا لكي تنفجر أثناء سلقها.

عند الانتهاء من الحشو قم بوضع الحمام في ماء السلق المعطرة بالكرفس والجزر والبصل والحبهان أو الهيل وأحرص على وضع الفلفل الاسود والملح.

انتظر حتى تمام استواء الحمام، وانتظر حتى يبرد قليلاً وقم بدهنه باللبن الحليب وانتظر حتى يتم تحميره في السمن البلدي لتحصل على لون مميز.

يمكنك أن تقوم بتسوية باقي الأرز على نصف كوب من الماء وضع ملعقة من السمن، حتى ينضج الأرز.

قم بوضع الأرز الآن وأحرص على وضع الحمام عليه للتقديم.

يمكنك تقديم الحمام مع سلطة خضراء أو أرز بالخلطة ويمكنك أن تقوم بتقديمه وحده لكن مع المكونات الأخرى تستطيع أن تحصل على وجبة غذائية كاملة، يمكنك أن تقوم بوضع سلطات مثل سلطة الطحينة والثومية وأي من الصوصات الأخرى التي تفضلها.