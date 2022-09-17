نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الرز باللبن المصري بالطبقة المكرمشة على الوش عادي وفي الفرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الرز باللبن المصري العادي وفي الفرن من أكثر الوصفات المميزة على الإطلاق، وهذا لأنها تعد من الأكلات التراثية المصرية، وبما أن هناك العديد ممن يبحثون عن هذا الحلو المميز، فتعرف الآن على الطريقة المثالية عبر النقاط التالية.

طريقة عمل الرز باللبن المصري

تعرف الآن على كامل المقادير وخطوات التحضير عبر الفقرات التالية، بل وأحرص على اتباعها بشكل مفصل حتى تحصل على أفضل طعم على الإطلاق:

1250 مل من اللبن كامل الدسم.

500 مل من الماء.

300 جرام من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة فانيلا.

250 جرام أرز مصري.

ملعقتين من نشا الذرة.

طريقة تحضير الأرز باللبن

قم بنقع الأرز لمدة ساعتين كاملين.

أحرص على وضع قدر على النار به مقدار الماء وكوب واحد من الحليب كامل الدسم.

عند الوصول إلى درجة الغليان قم بوضع الأرز المنقوع، وأحرص على تركه لمدة عشر دقائق حتى يستوي الأرز بشكل كامل.

اختبر الأرز الآن إذا استوى قم بوضع كامل اللبن الساخن في القدر وأحرص على وضع السكر.

قم الآن بالتقليب حتى ذوبان السكر، وأنتظر لمدة ثلث ساعة حتى يتجانس الخليط بشكل كامل.

ضع مقدار القشدة حتى يكتسب الطبق دسامة.

أحضر الآن نصف كوب من الماء وقم بوضع مقدار النشا حتى يذوب بالكامل.

الآن ضع مخلوط النشا على الأرز باللبن وأحرص على التقليب بشكل دائري، لكي يكتسب بعد السمك.

قم الآن بوضعه في أطباق نظيفة وأحرص على تغطيته جيدًا حتى تحصل على الوجه المكرمش الذي تريده.

لا يجب أن تقوم بوضعه في الثلاجة قبل أن يبرد قليلاً، وأحرص على تقديمه مع جوز الهند والمكسرات أو يمكنك وضع ايس كريم أو أي صوص وتعرف على طريقة عمل صوص الشكولاتة ترغب في وضعه على هذا الطبق الدسم.

طريقة عمل الأرز باللبن في الفرن

يمكنك أن تقوم بعمل الأرز باللبن في الفرن عن طريق اتباع كامل الخطوات السابقة ولكن قم بوضع مقدار من خليط داخل طاجن فخار وضع القليل من القشدة على الوجه أو كريمة الحلويات، وأتركه في الفرن حتى يتحمر الوجه، والقوام يكون ناشف بعض الشيء مشابه قليلاً للأرز المعمر، ويمكنك تناوله بارد أو سخن حسب الرغبة.