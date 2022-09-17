بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة

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عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن ، المواد الطبيعية يكون لها تأثير فعال على الشعر أكثر بكثير من المواد التي تحتوي على مواد كيميائية التي تكون سبب في ظهور مشاكل أخرى نحن لا نريدها أبدا، حديثنا اليوم عن مشكلة تقابل الكبير والصغير الشباب والشيخوخة وهي مشكلة الشعر المجعد الذي يكون عقدة كل ست وكل راجل مهما اختلفت أعمارهم ولذلك يبحث كلا منهما للوصول لوصفة تجعل الشعر ناعم مثل الحرير، لمزيد من المعلومات ومعرفة المكونات وطريقة التحضير والاستخدام يجب عليكم متابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة في فرد الشعر المجعد

بمجرد أن تقرأ أي وصفة توجد فيها خميرة يجب تطبيقها على الفور لأن الخميرة من المواد الطبيعية التي لا يوجد منها أي ضرر على الشعر ولا أي شيء في الجسم لأننا نستخدمها في تحضير الطعام وكل أنواع المخبوزات الجميلة مع العلم أن الخميرة تحتوي على مواد كلها طبيعية وغير ضارة على الإطلاق، ولذلك وجدنا الملايين من الأشخاص مقبلين على هذه الوصفة علاوة على فوائد الخميرة لا ننسى فوائد زيت الزيتون الرائعة للشعر الذي يغذي الجذور ويعمل على تقوية الشعر أيضا، ووجدنا أن زيت يدخل في الكثير من الوصفات التي تخص الشعر وتكون ثمنها غالي جدا ولا يستطيع الكثير منا شرائها، ولكن نحن سوف نقدم لكم هذه الوصفة الرائعة بدون أي تكلفة، وتتلخص المكونات في:

ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

كوب من الماء الدافيء.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في القضاء على الشعر الخشن

جميع المكونات يجب تحضيرها قبل البدء في تنفيذ الوصفة ولكي يكون جاهز قبل التحضير وتتلخص الخطوات في: