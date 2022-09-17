نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بيتي فور لذيذ وشهي بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتي فور من أحلي وأطعم المخبوزات والنواعم التي يتم عملها في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر، والمحبب تناولها بشكل كبير والتي يجب أن يتم عملها في المنزل بأقل تكاليف، والتي يعطينا طعم لذيذ ومذاق رائع وهى تتميز بالنعومة الذائبة والمفضلة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، كما أن البيتي فور وجميع أنواع كحك العيد معظم الناس يبحثون عن طريقة عملها في البيت أفضل من شرائها جاهزة من محلات المخبوزات والحلويات، وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية والمفيدة للصحة العامة والجسم وبأقل تكلفة ممكنة، كما أن البيتي فور له طرق عديدة وأشكال مختلفة ومتنوعة عن كحك العيد عامتا، لذلك فإن الكثير من السيدات يسرعون في البحث عن أفضل طرق عمل البيتي فور بجميع أنواعه المعروفة والمشهورة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات وذلك لعمل أحلي بيتي فور.

طريقة عمل البيتي فور ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي بيتي فور لذيذ وشهي ورائع، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية.

المكونات

كيلو من الدقيق.

كيلو إلا ربع من الزبدة الباردة.

كوب من السكر البودر.

50 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى، وفارم سله اللون، أو جوز هند، أو مكسرات.

طريقة التحضير