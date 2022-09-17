نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بيتي فور لذيذ وشهي بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محلات المخبوزات والحلويات في المقال التالي
عمر شويل - جدة البيتي فور من أحلي وأطعم المخبوزات والنواعم التي يتم عملها في جميع أنحاء دول العالم العربي وخاصة في مصر، والمحبب تناولها بشكل كبير والتي يجب أن يتم عملها في المنزل بأقل تكاليف، والتي يعطينا طعم لذيذ ومذاق رائع وهى تتميز بالنعومة الذائبة والمفضلة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، كما أن البيتي فور وجميع أنواع كحك العيد معظم الناس يبحثون عن طريقة عملها في البيت أفضل من شرائها جاهزة من محلات المخبوزات والحلويات، وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية والمفيدة للصحة العامة والجسم وبأقل تكلفة ممكنة، كما أن البيتي فور له طرق عديدة وأشكال مختلفة ومتنوعة عن كحك العيد عامتا، لذلك فإن الكثير من السيدات يسرعون في البحث عن أفضل طرق عمل البيتي فور بجميع أنواعه المعروفة والمشهورة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات وذلك لعمل أحلي بيتي فور.
طريقة عمل البيتي فور ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي بيتي فور لذيذ وشهي ورائع، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية.
المكونات
- كيلو من الدقيق.
- كيلو إلا ربع من الزبدة الباردة.
- كوب من السكر البودر.
- 50 جرام كاكاو خام.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه من الملح.
- لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى، وفارم سله اللون، أو جوز هند، أو مكسرات.
طريقة التحضير
- يتم إحضار طبق عميق ونضع به الزبدة الباردة والسكر البودر الذى يتم نخله ثم نضبه بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تكون قوامه مثل الكريمة.
- ثم نضيف إليه البيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.
- ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع رشه من الملح ويتم تقليبهم جيدا باستخدام الأيدي أو ملعقة لكى تتماسك العجينة.
- ملحوظة : يجب عليكى أن تستخدمي دقيق حلويات.
- يتم بدء تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة وبعد ذلك يجب علينا أن نضع هذه العجينة في الثلاجة لكى ترتاح لمدة عشرة دقائق.
- وبعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها في كيس حلواني ويتم أحضار صينية ونضغط على كيس الحلواني لتعطينا أشكال البيتي فور الصغيرة والجميلة.
- وبعد ذلك يتم دخول الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تعطينا اللون الذهبي المفضل لدى كثيرا من الناس.
- وبعد أخراجها من الفرن يجب علينا أن نزينها بالأشكال الجميلة والمختلفة أو يتم تزين البيتي فور بالشيكولاته، أو الفارم سله، أو جوز الهند.
- ثم نحضر طبق فيه بيتي فور بجميع أشكاله المتنوعة لتقديمه لأسرتك.
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