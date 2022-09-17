أحلي حلاوة طحينية بالمكسرات اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأضمن من الهايبر ماركت

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عمر شويل - جدة الحلاوة الطحينية بالمكسرات من أحلي أنواع الحلويات التي يحب تناولها جميع أفراد العائلة وبالأخص صغار السن، ومن المعروف دائما أن الأطفال يحبون تناول الحلويات بصورة دائمة لذلك تقوم كل ربة منزل بعمل الحلويات في المنزل، وذلك للحفاظ علي صحة أطفالهم، ولذلك فإن الحلاوة الطحينية ضمن هذه الحلويات والتي يسهل تحضيرها أو عملها في المنزل دون جهد، فقد توجد أطعمة كثيرة ومختلفة للحلاوة الطحينية ومنها حلاوة طحينية بالشوكولاتة، أو بالمكسرات، أو بالفستق، كما تعتبر الحلاوة الطحينية سلاح ذو حدين بالنسبة لصحة الإنسان، لأنها تكون مفيدة وضارة بنفس الوقت، حيث تكون مفيدة لأنها تعالج الإنسان من الإمساك بصورة سليمة وصحية، كما تكون الحلاوة الطحينية ضارة وذلك عند الإكثار من تناولها فإنها قد تصيب الإنسان بأمراض لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات والدهون، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ حلاوة طحينية بالمكسرات في المنزل، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة، وأفضل من شرائها جاهزة من محلات الحلويات أو الهايبر ماركت وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي حلاوة طحينية بالمكسرات.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وألذ حلاوة طحينية بالمكسرات اللذيذة والرائعة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والمفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير.
المكونات
- كوب كبير من الطحينة.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- كوب كبير من الحليب البودر.
- أنواع من المكسرات ولكن حسب رغبة الأشخاص.
طريقة التحضير
- يتم تحضير إناء بشرط أن يكون عميق ونضع في هذا الإناء السكر البودر، ثم نقوم بوضع الحليب البودر ونضيف كوب كبير من الطحينة إلي هذه المكونات.
- نقوم بمزج أو بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة لتحصلي علي عجينة لينة وطرية ومتماسكة في النهاية.
- وبعد هذه الخطوة من الممكن أن نضيف أنواع معينة من المكسرات وهذا يعود إلي رغبة الأشخاص، فيوجد عدد من الناس يفضلون الحلاوة الطحينية بالمكسرات، وهذا يتم من خلال وضعها بعد أن تم مزج المكونات جيدا ونقوم بتقليبها.
- وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ولكن من الأفضل أن يكون مجوف ونضع به ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، ويتم وضع هذه العجينة في هذا الطبق ونقوم بوضعه في الثلاجه ونتركه حوالي ساعتين علي الأقل حتي تتماسك جيدا.
- وبعد ساعتين يتم إخراج هذا الطبق من الثلاجه ونحضر طبق آخر بشرط أن يكون مسطح.
- ثم نقوم بقلب طبق العجينة علي الطبق المسطح وبهذه الطريقة يمكنك أن تقومي بعمل أجمل والذ حلاوة طحينية.
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