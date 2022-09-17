نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الليزي كيك بدون فرن أسهل كيكة بألذ طعم بطريقة من أسهل ما يكون في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليزي كيك ، يتم تحضيرها بطريقة سهلة للغاية وبخطوات بسيطة بدون أي صعوبة، كما أنها من أنواع الحلويات التي تتميز بشكل فريد ومذاق غني ولذيذ للغاية، وهي من الوصفات التي لا يمل من تكرارها لما لها من مذاق رائع ومحبب لدى الجميع.

كما يوجد العديد من الوصفات والأطعمة اللذيذة والمميزة التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة مثل طريقة عمل سلطة الفواكه بالقشطة، أو طريقة عمل أصابع اللوتس بالشوكولاتة اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل وصفة الليزي كيك.

مكونات الليزي كيك

مما يميز هذه الكيكة هو شكلها الفريد وقوامها المميز، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب من الحليب (مقدار ٦٠٠ مل).

ملعقتين كبار من الزبدة (مقدار ١٠٠ جرام).

ثلاث ملاعق كبار سكر.

ثلاث ملاعق كبار مملوئين من الكاكاو الخام.

١٠٠ جرام من الشوكولاتة.

٤٠٠ جرام بسكويت سادة مكسر على شكل مربعات متوسطة.

مكونات الطبقة الثانية

٢٠٠ جرام من كريمة الخفق.

٢٠٠ جرام من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير الليزي كيك خطوة بخطوة بكل سهولة، وطريقة تحضيرها كالتالي: