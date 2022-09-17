- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الليزي كيك بدون فرن أسهل كيكة بألذ طعم بطريقة من أسهل ما يكون في المقال التالي
عمر شويل - جدة الليزي كيك ، يتم تحضيرها بطريقة سهلة للغاية وبخطوات بسيطة بدون أي صعوبة، كما أنها من أنواع الحلويات التي تتميز بشكل فريد ومذاق غني ولذيذ للغاية، وهي من الوصفات التي لا يمل من تكرارها لما لها من مذاق رائع ومحبب لدى الجميع.
كما يوجد العديد من الوصفات والأطعمة اللذيذة والمميزة التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة مثل طريقة عمل سلطة الفواكه بالقشطة، أو طريقة عمل أصابع اللوتس بالشوكولاتة اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل وصفة الليزي كيك.
مكونات الليزي كيك
مما يميز هذه الكيكة هو شكلها الفريد وقوامها المميز، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث أكواب من الحليب (مقدار ٦٠٠ مل).
- ملعقتين كبار من الزبدة (مقدار ١٠٠ جرام).
- ثلاث ملاعق كبار سكر.
- ثلاث ملاعق كبار مملوئين من الكاكاو الخام.
- ١٠٠ جرام من الشوكولاتة.
- ٤٠٠ جرام بسكويت سادة مكسر على شكل مربعات متوسطة.
مكونات الطبقة الثانية
- ٢٠٠ جرام من كريمة الخفق.
- ٢٠٠ جرام من الشوكولاتة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي على طريقة تحضير الليزي كيك خطوة بخطوة بكل سهولة، وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار حلة ونضع فيها كلا من الحليب والزبدة والسكر والكاكاو الخام.
- ثم نضع الحلة على نار بدرجة حرارة متوسطة ونقلب جميع المكونات جيدا باستمرار حتي يفقد الخليط نصف كمية السوائل التي يحتويها.
- ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف إليه ١٠٠ جرام من الشوكولاتة.
- ونقلب الشوكولاتة مع الخليط جيدا حتي تذوب تماما وتتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ثم نترك الخليط جانبا حتي يبرد تماما، وبعدما يبرد نقوم بإضافته إلي البسكويت المكسر.
- ونقلب خليط الشوكولاتة مع البسكويت من الأعلى للأسفل برفق حتي تتغلف كل قطعة بسكويت بخليط الشوكولاتة.
- ثم نقوم بإحضار صينية بمقاس ٢٠ ونغلفها من الداخل بورق الزبدة.
- ثم نصب خليط البسكويت والشوكولاتة داخل الصينية ونوزعه بالتساوي.
- بعد ذلك نقوم بإعداد الطبقة الثانية فنقوم بوضع كريمة الخفق في إناء على النار حتي تسخن بدون غليان.
- وبعدما تسخن كريمة الخفق نرفعها من على النار ونضيف إليها ٢٠٠ جرام من الشوكولاتة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يتجانس الخليط.
- ثم نقوم بصب الخليط فوق الطبقة الأولي ونضع الصينية في الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو لمدة ساعتين في الفريزر.
- ويفضل تركها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير الليزي كيك بدون فرن أسهل كيكة بألذ طعم بطريقة من أسهل ما يكون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.