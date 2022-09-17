وصفة الزبادي المذهلة لتنظيف وتفتيح البشرة.. خلطة واحدة تقضي على دهون الوجه

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عمر شويل - جدة هناك العديد من الوصفات الخاصة بالزبادي للبشرة، والزبادي هو أحد المكونات المفيدة لصحتك العامة، وخاصة بشرتك، حيث يحتفظ بالرطوبة ويقي من التلف، حيث أن الزبادي هو أحد العلاجات المضمونة للترطيب والحفاظ على بشرتك منتعشة وناعمة وشابة وحماية بشرتك من حرارة الهواء وتهدئة بشرتك، ويساعد الزبادي على إزالة الجلد الباهت ويشده ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويحافظ على الشباب فوائد الزبادي ووصفاته لترطيب البشرة وتنعيمها وتنظيفها خليط الزبادي والليمون للوجه يزيل الزبادي بالليمون حب الشباب وينظف البشرة بعمق.

يُمزج نصف ليمونة معصورة ونصف كمية زبادي ويخلط جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك، اغسل بشرتك بالماء الفاتر. فوائد الزبادي ووصفاته لترطيب البشرة وتنعيمها وتنظيفها يساعد الزبادي والشوفان على إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة من بشرتك.

يمكن أن تساعد أقنعة الزبادي ودقيق الشوفان في معالجة مشاكل البشرة الدهنية، بما في ذلك التخلص من الرؤوس السوداء والبثور.

الزبادي بالشوفان يوحد لون البشرة ويزيل العيوب.

هذا قناع خاص لإزالة البشرة الحساسة وتهيجها.

يساعد في القضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد. مكونات مزيج الشوفان الزبادي للوجه 2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقه كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل تحضير الخليط يخلط الشوفان مع الزبادي وعصير الليمون.

نضيف النشا والعسل ونخلط جيدا.

ضعي الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.

ضعيه على البشرة حتى يجف تمامًا.

قشري القناع عن طريق دهنه على بشرتك بحركة دائرية.

يُغسل الجلد بالماء الدافئ ويُجفف ويُصبغ بماء الورد. مزيج الزبادي لتبييض الوجه وتبييضه الزبادي هو أحد المكونات التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة وتبييضها بشكل فعال.

يساعد على إزالة السمرة التي تظهر على الجلد نتيجة التعرض للشمس.

يتضمن ذلك خلط الكفير ببضع قطرات من عصير الليمون وتطبيق الوصفة على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل غسل بشرتك بالماء الفاتر وتكرار هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع.

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