نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع الطرق لتفتيح بشرتك في ثواني.. وداعًا للبشرة الدهنية من الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن يعاني الجلد من تصبغ وتغيرات طبيعية في اللون لعدة أسباب. قد يكون هذا نتيجة التعرض الطويل للشمس أو المواد الكيميائية في الهواء أو الأضرار التي تلحق بالصحة. يُعد التغميق والبهتان أمرًا شائعًا، ويمكن أن يؤدي الجفاف الشديد للجلد أيضًا إلى تغير لون الجلد، والإفراط في استخدام المواد الكيميائية على الجلد له آثار سلبية تؤدي إلى اسمرار الجلد، وغالبًا ما أحتاج إلى حل سريع لتفتيح وتوحيد لون بشرتي. بينما يمكنك اللجوء إلى الأساليب الطبية، بما في ذلك العلاج الكيميائي باهظ الثمن، والتي يمكن أن تزيد الأمور سوءًا إذا أضرت بجسمك، فهناك حلول منزلية سريعة وغير مكلفة ونادرًا ما تسبب الضرر.

قشر البرتقال والزبادي

قشر البرتقال غني بفيتامين سي وعند مزجه بمكونات طبيعية أخرى مثل الزبادي، فإنه يوفر حيوية ونتائج مذهلة للبشرة.

الخطوات:

بعد تعريض قشر البرتقال لأشعة الشمس لمدة يومين على الأقل، اسحقها وتحويلها إلى مسحوق. اخلطي 1 ملعقة كبيرة من الدقيق و 1 ملعقة كبيرة من الزبادي جيداً لعمل عجينة ناعمة. ضعي المعجون على الوجه والمناطق المشرقة، اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. يتكرر هذا “القناع” يومياً عند النوم وهو مناسب لجميع أنواع البشرة.

خليط من دقيق الأرز والحليب

الخطوات:

للأرز فوائد عديدة للبشرة حيث يعمل كواقي من الأشعة فوق البنفسجية. أيضًا، بفضل تركيبته الخاصة، فإنه يترك البشرة ناعمة وسلسة ويقاوم علامات شيخوخة الجلد.

سحق 1 ذرة أرز ناعماً. اخلطي 3-4 ملاعق كبيرة من الحليب السائل حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي المعجون على وجهك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرر هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع حتى تتحقق النتائج المرجوة.

تحذير: إذا كان جسمك حساسًا للحليب ومنتجاته، يمكن استبدال ماء الورد أو الماء العادي.

مزيج العسل والحليب بالليمون

للعسل العديد من الفوائد للبشرة والجسم حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تترك البشرة ناعمة ومتألقة ويزيل الشوائب والبكتيريا التي تسبب تغير اللون.

الخطوات: