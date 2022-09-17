نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض ملفت ودائم.. معجزة كريم النشا والخل لبشرة ناعمة وأفتح 4 درجات وودعي التجاعيد بدون مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا والخل، تسعى كل فتاة، وكذلك كافة النساء في جعل بشرتهن نضرة وبيضاء كالثلج، فنجدهم يضعون لأنفسهن روتين يومي من أجل العناية ببشرتهن بأفضل الطرق، ولكن عند تجربتهم لأكثر من طريقة في تفتيح البشرة فإنهن لا يقتنعن إلا باستخدام الكريمات التي تتكون من مكونات طبيعية بشكل كامل، ومن خلال هذا المقال، سوف نقدم لكم أفضل كريم لتفتيح بشرتكن.

كريم النشا والخل

الكل يعلم أن كريم النشا من أفضل الكريمات التي يمكن أن نستخدمها عندما نريد تفتيح بشرتنا، وذلك يرجع إلى أن هذا الكريم يساعد في التغلب على الكثير من المشاكل التي تطرأ بالبشرة.

فهو أقوى كريم معالج لحب الشباب، كما أنه يساعد في غلق المسام الواسعة، ويتصدى بشكل كبير للبثور التي تظهر بالوجه، كما أنه يساعد في التخلص من كافة علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر، ويزيل الهالات السوداء.

كما أننا من اليسير علينا أن نقوم بتحضير ذلك الكريم، ونحن في منازلنا، حيث إنه يتكون من مكونات متوفرة لدينا، فلا نحتاج لخبير تجميل ليساعدنا في تلك المهمة، فالأمر بسيط جدًا.

المكونات

ملعقة طعام من مسحوق النشا.

كوب واخد من المياه.

عدد٣ ملاعق طعام من الخل الأبيض.

ملعقة طعام واحدة من زيت جوز الهند البكر.

طريقة التحضير والاستخدام

في بداية الأمر علينا أن نحضر وعاء ونضع به كمية النشا التي لدينا، ثم نقوم بإضافة الماء وكذلك الخل، ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد، وبعدها نقوم بوضع هذا الوعاء على نار هادئة مع الاستمرار في الخلط .

بعد أن نلاحظ أن الخليط بدأ في التماسك، نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نتركه حتي تهدأ حرارته، وبعدها نقوم بإضافة زيت جوز الهند، ونقوم بالخلط مرة أخرى حتى يتكون لدينا خليط كريمي.

هنا نقوم بإحضار علبة فارغة، ونضع بها هذا الكريم، ونضعها بالثلاجة لمدة مناسبة حتى يتماسك الكريم، وبعدها نقوم باستخدام على بشرتنا من خلال تدليك البشرة به.

وبعد أن يمر 20 دقيقة، نقوم بشط البشرة بواسطة الماء، وننصح بتكرار استخدام ذلك الكريم بشكل يومي.

في نهاية ذلك المقال، نكون قد أطلعناكم على كافة المعلومات التي تتعلق بشكل كبير بعنوان مقالنا، والتي من خلالها يمكنكم أن تتعرفوا على الطريقة التي من خلالها سوف تقومون بتحضير كريم النشا والخل.