طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة ، من ألذ وأشهى أنواع البسكويت والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، نظراً لمذاقه الخاص والمميز الذي لا مثيل له، وبالإضافة إلى أنه غني بالشوكولاتة واللوز، مما يشعرك بالبهجة والسعادة، كما يتميز بقيمته الغذائية، وبفائدته الصحية نظراً لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يقدمونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى بارد بدون فرن وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة

تتكون طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

80 جم سكر.

140 مل زيت نباتي.

400 جم دقيق قمح طري.

14 جم كاكاو خام.

14 جم بيكنج بودر.

رشة ملح.

باكيت فانيليا.

شوكولاتة داكنة مذابة.

لوز مفروم.

طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر والفانيليا والملح، ثم نخفق جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نضيف إلى كرة الكاكاو ونخلطه بالعجينة حتى تتجانس، ثم نلمها ونكورها مرة ثانية.

ثم نضع كل كرة بين ورقتين زبدة، ثم نفرد كل كرة بالشوبك على شكل مستطيل.

بعد ذلك نضع المستطيلين فوق بعض على ورقة زبدة.

ثم نقوم بلف المستطيلين من العرض بمقدار ثلاث لفات، ثم نقطع الرول ونضعه جانبًا في صينية على ورقة زبدة.

بعد ذلك نقوم بإعداد رول جديد كما هو موضح بالصورة، وهكذا.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الرولات تبرد.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الشوكولاتة، ثم نضعه على حمام مائي حتى تذوب الشوكولاتة.

ثم نضيف إليها كمية من اللوز المفروم، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نوزع فوق وجه الرولات كمية وفيرة من خليط الشوكولاتة.