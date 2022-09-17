فكرة رهيبه.. الرمان على النار (طريقة اول مره هتشوفيها وهتجربيها فورا)

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عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل دبس الرمان هي واحدة من أكثر الوصفات التي تسبب في ذهول الكثير من الأشخاص، حيث أن الرمان من الفواكه اللذيذة والتي نحبها جميعًا ولكن لا نعرف أن لقشر الرمان فوائد عظيمة واستخدامات متعددة يمكنك عملها بنفسك بدلًا من أن تهدري هذه الكمية الكبيرة من قشور الرمان في عمل الوصفات المختلفة، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة استخدام قشور الرمان بوضعها على النار وعمل دبس الرمان الشهير. طريقة عمل دبس الرمان في المنزل مكونات عمل الدبس:- عدة حبات من الرمان.

كوبان كبيران من السكر الأبيض.

عصير ليمون طبيعي. خطوات عمل دبس الرمان:- أحضري حبات الرمان وقومي بتقسيمها بواسطة السكين إلى قسمن أو أربعة أقسام وقومي بإفراغها من الحبات التي بالداخل.

بعد ذلك قومي بوضع بذور الرمان داخل زجاجة من الماء واتركيها منقوعة وابدئي في استخدام قشور الرمان وضعيها جانبًا حتى يحين استخدامها.

استخدمي بذور الرمان من خلال طحنها داخل الخلاط الكهربائي وقومي بتصفيته من الماء وأي شوائب بواسطة المصفاة المعدنية.

أضيفي المكونات السابقة إلى بعضها ويمكنك طحن القشور أيضًا وإضافتها وضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره على النار حتى يغلي قليلًا لمدة ساعة تقريبًا مع التحريك من وقت للآخر.

ارفعي الخليط من على النار وبذلك يكون قد تكوّن دبس الرمان وقومي بتركه حتى يبرد ثم ضعيه داخل الثلاجة واستخدميه في الوصفات المختلفة كما ترغبين. ما هي فوائد تناول الرمان؟ يعمل الرمان على مد الجسم بالماء الذي يحتاج إليه ويعمل على تنشيط الذاكرة وجعل الذهن صافي ويعمل أيضًا على تعزيز سرعة الاستيعاب بالنسبة للطلاب أثناء المذاكرة.

كما أنه يعمل على تجديد خلايا الجسم والتخلص من الخلايا الميتة بسهولة وتنظيف الجسم من السموم سواء قمت بتناول البذرة أو القشور الخارجية.

يحتوي الرمان على نسبة كبيرة من الفيتامينات المختلفة التي تقوي الجسم وخاصة العظام أو الأسنان وتجعل الجسم حيوي ونشيط.

وأيضًا يحتوي على حمض الفوليك والكثير من العناصر الهامة التي يحتاج إليها الجسم مثل الكالسيوم والحديد والفسفور وغيرهم من المعادن الضرورية لبناء الجسم.

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