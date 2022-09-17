نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة التبييض السريعة بكريم فرند لفلي وصابونة دوف تبييض فوري وإزالة أي أسمرار وبقع داكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قومي بعمل اقوى وصفة تساعد على تبييض الوجه في المنزل عن طريق أستخدام الكريم الرخيص في التكلقة والشهير والمتوافر في كل الصيدليات وهو كربم فرند لفلي حيث يعمل هذا الكريم على تبييض الوجه بشكل ملحوظ وكذلك يعمل على تقشير الوجه بنسبة بسيطة لذلك علينا بأستخدامه، ولكننا يمكننا خلط هذا الكريم مع العديد من المكونات الاخرى مثل خلط هذا الكريم مع العديد من المكونات الاخرى مثل النشا او الكركم او الفازلين الطبي او صابونة دوف او العديد من المكونات الطبيعية الاخرى، حيث تعتبر خلطة كريم فرند لفلي مع صابونة دوف من اقوى الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه بشكل كبير وكذلك تعمل على جعل البشرة ناعمة وذات ملمس مثل الحرير وخالية من اي عيوب او مشكلات. مكونات عمل وصفة كريم فرند لفلي وصابونة دوف لتبييض الوجه ملعقتان كبيرتان من كريم فرند لفلي.

ربع قطعة من صابونة دوف ونقوم بهرسها وتسييحها.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة كريم فرند لفلي مع صابونة دوف لتبييض الوجه احضري اولا طبق او وعاء وضعي به ملعقتان كبيرتان من كريم فرند لفلي وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وعليكي اولا بدمج تلك المكونات جيدا ببعضهما.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا ببعضهما قومي بإضافة ربع قطعة من صابونة دوف في وعاء وقومي بوضعها في ميكروويف التسخين واتركيها حتى تسيح ثم قومي بوضعها في طبق الوصفة الي قومنا بتحضيرها.

بعد ذلك عليكي بتقليب تلك الكريم مع صابونة دوف التي قومنا بتسييحها جيدا حتى تصبح قوام متماسك.

بعد ذلك قومي بغسل وجهك جيدا بالماء حتى يصبح نظيف ثم قومي بوضع تلك الوصفة على الوجه ثم قومي بتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل يوم وتبدا النتائج في الظهور.

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