نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي رهيب لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله أقوي مقشر سريع المفعول في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالسكر والليمون والنشا قومي بالتخلص من القشور والجلد الميت المتراكم والمتواجد في الوجه والجسم الذي يجعل مظهر وملمس الوجه والجسم بشكل غير مقبول، وتعتبر تواجد الجلد الميت من اكثر الامور بالغة الخطورة وجعلت هذه المشكلة العديد من الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من تلك القشور والجلد الميت وتعتبر من المقشرات الشائعة التي تقوم العديد من الفتيات بشرائها من محلات مستحضرات التجميلية او الصيدليات لان تلك المقشرات تحتوي على مواد فعالة تعمل على ضرر الوجه والجسم ومن المحتمل ان تسبب حساسية مفرطة للوجه والجسم، وعلينا بإستخدام تلك الوصفات الطبيعية الاخرى التي تعمل على تقشير الوجه والجسم بشكل طبيعي بدون ترك اي اضرار على هذه المناطق، ومن الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقشير الوجه والجسم هي خلطة السكر مع الليمون والنشا. مكونات عمل خلطة لتقشير الجلد الميت للوجه والجسم خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل خلطة لتقشير الجلد الميت للوجه والجسم عليكي اولا بالقيام بعمل حمام بخار على الوجه او الجسم حتى تتمكنين من تفتح مسام الوجه او الجسم.

بعد القيام بتلك الخطوة قومي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تجانس تلك المكونات جيدا ببعضها قومي بوضعها على الوجه والجسم وعليكي بفرك الوجه والجسم جيدا بتلك الوصفة حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور نهائيا وعليكي بترك تلك الوصفة على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بفركها من الوجه والجسم وقومي بغسل الوجه والجسم بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.

قومي بتكرار إستخدام هذا المقشر مرة واحدة في كل إسبوع وسوف تحصلين على نتائج مذهلة.

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