نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الزيتون في البيت بطريقة محلات الطرشي وبطعم مقرمش ومظبوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لابد من توافر المخللات الشهية وتواجدها مع العديد من المأكولات المختلفة لان تلك المخللات تعمل على فتح الشهية وتجعل الطعام بطعم لذيذ وقد توجد هناك العديد من الانواع المختلفة من المخللات وهي مخلل الزيتون او الخيار او الجزر او الكرنب وغيرها من المخللات الاخرى حيث تعتبر من الذ تلك المخللات هي مخلل الزيتون حيث يباع مخلل الزيتون في المحلات التجارية وكذلك يمكننا إضافة هذا المخلل وتقديمه مع العديد من الماكولات المختلفة وبالعديد من الاشكال المختلفة حيث يمكننا تقديمه حشوة في البيتزا او الكريب او العديد من الماكولات المختلفة وفي العادة ان الزيتون الذي يباع في تلك المحلات غالية الثمن وبكميات قليلة جدا. مكونات عمل مخلل الزيتون كيلو واحد من حبات من الزيتون.

كوب واحد من الخل الابيض.

خمسة ملاعق كبيرة من الملح الابيض.

كمية من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل مخلل الزيتون قومي بتحضير طبق او وعاء وضعي به كيلو واحد من الزيتون وقومي بغسله جيدا.

بعد ذلك قومي بتحضير برطمان نظيف وضعي به حبات الزيتون ثم قومي بتحضير إناء وضعي به كوب واحد من الخل الابيض وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الملح وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على محلول.

بعد الحصول على تلك المحلول قومي بوضعه في تلك البرطمان وضيفي كمية من الماء وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من العصفر وعليكي برج وتقليب تلك المكونات في البرطمان جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي على سطح تلك البرطمان حتى لاينفذ الهواء بداخله ثم قومي بغلق تلك البرطمان جيدا وبإحكام حتى لاينفذ الهواء بداخل تلك البرطمان.

بعد ذلك قومي بترك تلك البرطمان لمدة تصل من ثلاث إلى اربع اسابيع بعد ذلك قومي بفتح تلك البرطمان وقومي بإخراج مخلل الزيتون بعد تخليله وقومي يتناوله بألذ وأشهي طعم وبطعم افضل من الطعم المباع في المحلات الخارجية.

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