نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تجنن… كيراتين الخميرة لشعر مفرود وناعم في ساعتين حتى لو خشن ومجعد هيصبح حرير بدون مواد ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن التألق بشعر ناعم ومفرود، يُعد من أولويات كل امرأة، وقد لا يتحقق ذلك لأسباب عدة، فقد يكون الشعر خشن لأسباب وراثية، أو بسبب عوامل بيئية أو مناخية، مثل: التعرض للرطوبة أو الشمس أو ملوحة البحر، كما قد يكون بسبب تقدم العمر، أو التعرض للضغوط النفسية؛ لذا يقوم البعض بفرد الشعر بوسائل، منها كي الشعر أو عمل كيراتين بمراكز التجميل، لكن البعض الآخر يفضل الوصفات الطبيعية غير الضارة بالشعر، وإليكم عدة وصفات لفرد الشعر بالخميرة في ساعتين.

وصفة كيراتين الخميرة السحرية بالعسل واللبن وصفار البيض

تساعد وصفة كيراتين الخميرة، مع اللبن والعسل وصفار البيض، على تقوية الشعر بصيلات الشعر، ووقف التساقط، وتم هذه الوصفة كالتالي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقة من العسل صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من اللبن الدافئ.

صفار بيضة.

الطريقة

أذيبي العسل في الحليب الدافئ، ثم قومي بإضافة الخميرة مع التقليب.

اتركي الخليط في مكان دافئ، لمدة 10 دقائق؛ لكي يختمر.

بعد ذلك قومي بإضافة صفار البيضة، مع التقليب الجيد حتى تتجانس جميع المكونات.

وزعي الخليط على شعرك، ثم قومي بتغطيته، وتركه لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك بالماء مع البلسم المناسب لشعرك.

كيراتين الخميرة مع زيت الزيتون

تعمل وصفة كيراتين الشعر من الخميرة وزيت الزيتون على تقوية الشعر وتكثيفه وتنعيمه، وذلك في خلال وقت قصير، كالتالي:

المكونات

ربع كوب من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان من زيت الزيتون.

خل تفاح.

الطريقة

اخلطي الخميرة مع الماء وزيت الزيتون وقلبي حتى تحصلي على قوام متماسك كريمي.

قومي بتوزيع الخليط الناتج على شعرك، ثم غطي الشعر بغطاء بلاستيك، واتركيه لمدة ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر بالشامبو المفضل الذي تستخدمينه.

كيراتين الخميرة مع الحليب

تُعد وصفة الخميرة مع الحليب، كيراتين مناسب لفرد الشعر الخشن وعلاج جفاف، بالإضافة إلى القضاء على قشرة الرأس، وذلك كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب من الحليب الساخن.

الطريقة