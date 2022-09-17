نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتي بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة المصانع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية، الحلاوة الطحينية من أنواع الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار خصوصاً الأطفال، لما لها من طعم ومذاق مختلف ولذيذ، كما أن يدخل في مكوناتها السمسم المحمص الذي له الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وتعد الحلاوة الطحينية من الوصفات المميزة والسهلة والتي نستطيع القيام بها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل الحلاوة الطحينية بطريقة تسهل عليكى إعدادها في البيت.

طريقة إعداد الحلاوة الطحينية في المنزل

الحلاوة الطحينية لا تحتاج وقت طويل في تحضيرها، كما أن إعدادها في المنزل يوفر عليكى شراؤها جاهزة، كما أنها تعد لأولادنا في المدرسة في الساندوتشات اللذيذة التي تضيف إليها الطعم والمذاق الخاص وتعتبر الحلاوة من الأكلات المفيدة جداً لصحة الجسم حيث أنها تمد الجسم بالعناصر والفيتامينات اللازمة له، فهي تزيد الرضاعة للنساء فهي تعمل على زيادة الحليب في الجسم، كما أنها تفيد الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات، وتعد الحلاوة الطحينة من أسهل الوصفات التي يمكن عملها في البيت وإليكم عمل الحلاوة الطحينية بشكل مبسط وسريع.

مكونات الحلاوة الطحينيه

2 كوب من السمسم.

نصف كوب من زيت الذرة

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الباودر.

كوب من اللبن المجفف.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح.

طريقة إعداد الحلاوة الطحينيه