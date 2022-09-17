أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية البيتي بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة المصانع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحلاوة الطحينية، الحلاوة الطحينية من أنواع الحلويات المحببة لدى الأطفال والكبار خصوصاً الأطفال، لما لها من طعم ومذاق مختلف ولذيذ، كما أن يدخل في مكوناتها السمسم المحمص الذي له الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وتعد الحلاوة الطحينية من الوصفات المميزة والسهلة والتي نستطيع القيام بها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل الحلاوة الطحينية بطريقة تسهل عليكى إعدادها في البيت.
طريقة إعداد الحلاوة الطحينية في المنزل
الحلاوة الطحينية لا تحتاج وقت طويل في تحضيرها، كما أن إعدادها في المنزل يوفر عليكى شراؤها جاهزة، كما أنها تعد لأولادنا في المدرسة في الساندوتشات اللذيذة التي تضيف إليها الطعم والمذاق الخاص وتعتبر الحلاوة من الأكلات المفيدة جداً لصحة الجسم حيث أنها تمد الجسم بالعناصر والفيتامينات اللازمة له، فهي تزيد الرضاعة للنساء فهي تعمل على زيادة الحليب في الجسم، كما أنها تفيد الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه الجسم لبناء العضلات، وتعد الحلاوة الطحينة من أسهل الوصفات التي يمكن عملها في البيت وإليكم عمل الحلاوة الطحينية بشكل مبسط وسريع.
مكونات الحلاوة الطحينيه
- 2 كوب من السمسم.
- نصف كوب من زيت الذرة
- كوب من الدقيق الأبيض.
- كوب من السكر الباودر.
- كوب من اللبن المجفف.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه ملح.
طريقة إعداد الحلاوة الطحينيه
- نقوم بتحميص السمسم عن طريقة وضعه في مقلاة ساخنة على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
- نحضر الكبة الكهربائية ونضع السمسم المحمص بداخلها ونقوم بطحنها جيداً حتى يصبح مثل الباودر.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع بداخله السمسم المطحون والدقيق الأبيض والحليل المجفف والسكر والفانيليا
- ونضيف الزيت تدريجياً، ثم نخلطهم للحصول على قوام الطحينة.
- ضعي الطحينة في بوله كبيرة وعيدي مرة أخرى تقليلها بواسطة الملعقة حتى تتأكدين من قوامها جيداً.
- نحضر قالب ونضع بداخله ورق الزبدة ونضع بداخله الطحينة، ثم نضع عليها السوداني.
- نقوم بتغطية القالب بورق فويل ونضعها قي الثلاجة لمدة يومين حتى تتماسك.
- نخرج الحلاوة الطحينيه من الثلاجة ونقوم بقلب القالب حتى تصبح مثل الحلاوة الجاهزة .
- تقطع وتحشى في الساندوتشات اللذيذة للمدرسة لأولادنا.
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